Шойгу провел встречу с президентом Ирана

05 августа 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Шойгу прибыл в Тегеран 5 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает издание Tasnim. «Секретарь Совета Безопасности России провел встречу с президентом [Ирана]», — говорится в материале. В Тегеран Шойгу прибыл несколько часов назад. В ходе визита он также намерен поговорить с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает издание Tasnim. «Секретарь Совета Безопасности России провел встречу с президентом [Ирана]», — говорится в материале. В Тегеран Шойгу прибыл несколько часов назад. В ходе визита он также намерен поговорить с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.