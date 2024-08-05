Шойгу прибыл в Тегеран 5 августа
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает издание Tasnim.
«Секретарь Совета Безопасности России провел встречу с президентом [Ирана]», — говорится в материале. В Тегеран Шойгу прибыл несколько часов назад. В ходе визита он также намерен поговорить с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.
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