Шойгу провел встречу с президентом Ирана

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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, шойгу сергей, топ
Шойгу прибыл в Тегеран 5 августа Фото:

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает издание Tasnim.

«Секретарь Совета Безопасности России провел встречу с президентом [Ирана]», — говорится в материале. В Тегеран Шойгу прибыл несколько часов назад. В ходе визита он также намерен поговорить с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.

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Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает издание Tasnim. «Секретарь Совета Безопасности России провел встречу с президентом [Ирана]», — говорится в материале. В Тегеран Шойгу прибыл несколько часов назад. В ходе визита он также намерен поговорить с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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