США ждут начала войны Израиля и Ирана в ближайшие 24 часа: сценарии конфликта

Глава МИД Израиля Кац: Иран через Венгрию предупредил о намерении нанести удар

06 августа 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Иран обещал ответить Израилю на убийство Хании в Тегеране (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран предупредил о намерении атаковать Израиль в качестве мести за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. США восприняли угрозу всерьез и прогнозируют скорое начало войны на Ближнем Востоке. Что известно о конфликте и какой сценарий возможен — в материале на URA.RU. США ожидают войну Израиля с Ираном Иран может ударить по Израилю «в ближайшие 24 часа, то есть в этот понедельник», заявил секретарь Госдепа США Энтони Блинкен 5 августа. США прилагают все усилия для снижения уровня эскалации и оказывают дипломатическое давление на Иран, «Хезболлу», а также руководство Израиля для предотвращения ответного удара, сказал Блинкен. Смягчение последствий возможной атаки станет лучшим способом для предотвращения полномасштабной войны на Ближнем Востоке, добавляет чиновник. До убийства Исмаила Хании в США и вовсе были уверены, что Израиль пойдет на перемирие с сектором Газа. В парламенте Ирана в ответ на убийство Хании 5 августа заявили о возможной ликвидации израильского лидера Биньямина Нетаньяху. Израиль «настолько обнаглел», что «проливает кровь гостя в Тегеране», подчеркнули там. США прилагают все усилия, чтобы снизить уровень эскалации и оказывают дипломатическое давление на Иран, уверяет Блинкен (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины Обострение конфликта между Израилем и Ираном Крупнейшую за время конфликта на Ближнем Востоке атаку на Израиле Иран анонсировал в отместку за ликвидацию в Тегеране 31 июля лидера палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Удар может превзойти по своим масштабам все предыдущие нападения. В том числе те, что произошли в апреле этого года, когда были задействованы несколько сотен ракет и беспилотников. Жесткая риторика в адрес Израиля звучит в Тегеране каждый день, начиная с прошлого вторника, когда убили Хания. Корпус стражей исламской революции заявил, что месть за кровь мученика Хании неизбежна. «И авантюрный террористический режим Израиля обязательно получит в ответ на это преступление суровое наказание», — говорится в распространенном заявлении. Элитная часть вооруженных сил Ирана пообещала совершить акт мести «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Убийство Хании было организовано Израилем при поддержке правительства США, добавляется в заявлении. Несмотря на грозную риторику Тегерана, есть признаки, что планируемая акция — это попытка сохранить лицо после унизительной пощечины, которую Иран получил из-за Хании. Религия не позволяет нападать на гражданских лиц, «Поэтому Иран нацелен только на военные центры», — заявил член Совета экспертов Ирана аятолла Сейед Хасан Амоли. Жесткая риторика в адрес Израиля звучит в Тегеране каждый день с момента убийства Хании (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возможный сценарии войны между Ираном и Израилем Мировые СМИ обсуждают несколько возможных сценарием войны между Ираном и Израилем. Вот основные из них: Символический удар. Иран может ограничиться показательным ударом, как было в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года. Тегеран тогда напрямую ударил по израильской территории и выпустил более 300 снарядов, в их числе 170 беспилотников «Шахедов» и 120 баллистических ракет. «Многодневные изнуряющие атаки». Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана, которые запустит «волну ракет и дронов», сообщил израильский чиновник телеканалу NBC News. Он уверен, что иранская сторона попросту попытается измотать Израиль. «Тотальная война» с подключением «Хезболлы» и хуситов. Иран атакует «сразу с нескольких фронтов» с участием проиранских групп, пишет The Times of Israel. В выходные в Израиле провели совещание по безопасности для отражения нападения на «пяти фронтах». Мишенью станут районы глубоко внутри Израиля, такие как Тель-Авив и Хайфа, стратегические центры и дома чиновников, предполагает Channel 12. Израильская служба безопасности оборудовала Иерусалиме подземный бункер для высшего руководства, пишет портал Walla. Мировые СМИ рассматривают сценарий «тотальной войны» на Ближнем Востоке Фото: Министерство обороны Израиля «Превентивный удар» израильтян. Первыми удар нанесен Израиль, полагает портал Ynet сообщает со ссылкой на источники. «Мы нанесем очень тяжелый урон в ответ на агрессию против нас с любого направления», — заявил советник офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман 5 августа. Опасность ядерного конфликта. Израиль имеет опыт атак иранских ядерных объектов, хотя страна официально это отрицает. Как утверждает NYT, много лет Иран получал от Израиля «взрывы на его ядерных и военных базах, кибератаки, кража документов, связанных с ядерной программой». В июле 2020 года произошел взрыв в главном иранском центре по обогащению урана в Натанзе. Власти Израиля никогда не высказывались о возможности применения тактического ядерного оружия. Страна также официально никогда не подтверждала, что имеет его, поэтому ядерной доктрины у них нет. Иран также не обладает своей ядерной бомбой. Но в феврале 2023 года инспекторы МАТАГЭ обнаружили на одном из иранских объектов уран, обогащенный до уровня 84% — то есть почти оружейного. Каждая из стран официально не подтверждает наличие у себя ядерного оружия (архивное фото) Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран предупредил о намерении атаковать Израиль в качестве мести за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. США восприняли угрозу всерьез и прогнозируют скорое начало войны на Ближнем Востоке. Что известно о конфликте и какой сценарий возможен — в материале на URA.RU. Иран может ударить по Израилю «в ближайшие 24 часа, то есть в этот понедельник», заявил секретарь Госдепа США Энтони Блинкен 5 августа. США прилагают все усилия для снижения уровня эскалации и оказывают дипломатическое давление на Иран, «Хезболлу», а также руководство Израиля для предотвращения ответного удара, сказал Блинкен. Смягчение последствий возможной атаки станет лучшим способом для предотвращения полномасштабной войны на Ближнем Востоке, добавляет чиновник. До убийства Исмаила Хании в США и вовсе были уверены, что Израиль пойдет на перемирие с сектором Газа. В парламенте Ирана в ответ на убийство Хании 5 августа заявили о возможной ликвидации израильского лидера Биньямина Нетаньяху. Израиль «настолько обнаглел», что «проливает кровь гостя в Тегеране», подчеркнули там. Крупнейшую за время конфликта на Ближнем Востоке атаку на Израиле Иран анонсировал в отместку за ликвидацию в Тегеране 31 июля лидера палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Удар может превзойти по своим масштабам все предыдущие нападения. В том числе те, что произошли в апреле этого года, когда были задействованы несколько сотен ракет и беспилотников. Жесткая риторика в адрес Израиля звучит в Тегеране каждый день, начиная с прошлого вторника, когда убили Хания. Корпус стражей исламской революции заявил, что месть за кровь мученика Хании неизбежна. «И авантюрный террористический режим Израиля обязательно получит в ответ на это преступление суровое наказание», — говорится в распространенном заявлении. Элитная часть вооруженных сил Ирана пообещала совершить акт мести «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Убийство Хании было организовано Израилем при поддержке правительства США, добавляется в заявлении. Несмотря на грозную риторику Тегерана, есть признаки, что планируемая акция — это попытка сохранить лицо после унизительной пощечины, которую Иран получил из-за Хании. Религия не позволяет нападать на гражданских лиц, «Поэтому Иран нацелен только на военные центры», — заявил член Совета экспертов Ирана аятолла Сейед Хасан Амоли. Мировые СМИ обсуждают несколько возможных сценарием войны между Ираном и Израилем. Вот основные из них: Символический удар. Иран может ограничиться показательным ударом, как было в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года. Тегеран тогда напрямую ударил по израильской территории и выпустил более 300 снарядов, в их числе 170 беспилотников «Шахедов» и 120 баллистических ракет. «Многодневные изнуряющие атаки». Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана, которые запустит «волну ракет и дронов», сообщил израильский чиновник телеканалу NBC News. Он уверен, что иранская сторона попросту попытается измотать Израиль. «Тотальная война» с подключением «Хезболлы» и хуситов. Иран атакует «сразу с нескольких фронтов» с участием проиранских групп, пишет The Times of Israel. В выходные в Израиле провели совещание по безопасности для отражения нападения на «пяти фронтах». Мишенью станут районы глубоко внутри Израиля, такие как Тель-Авив и Хайфа, стратегические центры и дома чиновников, предполагает Channel 12. Израильская служба безопасности оборудовала Иерусалиме подземный бункер для высшего руководства, пишет портал Walla. «Превентивный удар» израильтян. Первыми удар нанесен Израиль, полагает портал Ynet сообщает со ссылкой на источники. «Мы нанесем очень тяжелый урон в ответ на агрессию против нас с любого направления», — заявил советник офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман 5 августа. Опасность ядерного конфликта. Израиль имеет опыт атак иранских ядерных объектов, хотя страна официально это отрицает. Как утверждает NYT, много лет Иран получал от Израиля «взрывы на его ядерных и военных базах, кибератаки, кража документов, связанных с ядерной программой». В июле 2020 года произошел взрыв в главном иранском центре по обогащению урана в Натанзе. Власти Израиля никогда не высказывались о возможности применения тактического ядерного оружия. Страна также официально никогда не подтверждала, что имеет его, поэтому ядерной доктрины у них нет. Иран также не обладает своей ядерной бомбой. Но в феврале 2023 года инспекторы МАТАГЭ обнаружили на одном из иранских объектов уран, обогащенный до уровня 84% — то есть почти оружейного.