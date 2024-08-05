«Известия»: АУЕ* переживает второе рождение

Запрещенное в России экстремистское движение АУЕ в последнее время все чаще фигурирует в полицейских сводках. Движение переживает второе рождение, уверены источники в правоохранительных органах.
«Запрещенное в России движение АУЕ все чаще фигурирует в полицейских сводках — следователи активизировали борьбу с „воровской“ идеологией не только на свободе, но и в местах заключения… Процесс романтизации переживает второе рождение сейчас», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в органах. В свои круги последователи движения нередко вовлекают молодых людей из группы риска.
Популяризация «воровского» сообщества делается в первую очередь из материальных соображений. Здесь речь не идет о чистой идеологии, отметил оперативник угрозыска, специализирующийся на организованной преступности. «Все упирается в наполнение воровской казны. Сидельцы ищут паству, которая будет скидываться на комфортную жизнь для арестантов и „менеджеров“ криминального мира», — говорит он в беседе с газетой. В некоторых регионах на «грев» для арестантов деньги собирали даже с детей в школах.
В Тыве ранее были привлечены к ответственности 52 сторонника АУЕ. Они орудовали в городах и исправительных колониях. В частности, занимались незаконным оборотом наркотиков, вымогательством. Из 52-х задержанных в феврале этого года 46 человек заключили под стражу, пишет RT.
*АУЕ (Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» запрещено на территории России как экстремистское)
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