«Люди выбегали из аэропорта»: пассажиры сообщили о ЧП в Кольцово

В Кольцово началась паника и давка из-за ложного сообщения о бомбе

06 августа 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

На выходе из зоны прилета пассажиров встретили полиция, скорая помощь и ГБР (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла паника среди пассажиров, вызванная ложным криком о бомбе и хлопками, которые приняли за выстрелы. Инцидент привел к массовой давке и потере личных вещей. Об этом сообщили очевидцы. «Дети падали в обморок от духоты. Какой-то умник закричал „Бомба!“, и люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», — передает E1.ru. По словам свидетелей, причиной паники стал хлопок, который кто-то принял за взрыв, после чего раздались крики о стрельбе, что усугубило ситуацию и привело к массовому бегству из аэропорта. «Послышались хлопки и крики людей, что „стреляют“. Все побежали, было много детей, создалась давка», — говорит очевидец. Многие пассажиры покинули зону прилета, не успев забрать свои вещи и не пройдя таможню. На выходе из зоны прилета пассажиров встретили полиция, скорая помощь и ГБР. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово и в УВМД России по Екатеринбургу. Ответы ожидаются. Обновлено в 05:52 «Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе Кольцово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла паника среди пассажиров, вызванная ложным криком о бомбе и хлопками, которые приняли за выстрелы. Инцидент привел к массовой давке и потере личных вещей. Об этом сообщили очевидцы. «Дети падали в обморок от духоты. Какой-то умник закричал „Бомба!“, и люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», — передает E1.ru. По словам свидетелей, причиной паники стал хлопок, который кто-то принял за взрыв, после чего раздались крики о стрельбе, что усугубило ситуацию и привело к массовому бегству из аэропорта. «Послышались хлопки и крики людей, что „стреляют“. Все побежали, было много детей, создалась давка», — говорит очевидец. Многие пассажиры покинули зону прилета, не успев забрать свои вещи и не пройдя таможню. На выходе из зоны прилета пассажиров встретили полиция, скорая помощь и ГБР. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово и в УВМД России по Екатеринбургу. Ответы ожидаются. Обновлено в 05:52 «Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе Кольцово.