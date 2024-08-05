05 августа 2024

«Люди выбегали из аэропорта»: пассажиры сообщили о ЧП в Кольцово

В Кольцово началась паника и давка из-за ложного сообщения о бомбе
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания победа, отель azimut, отель азимут
На выходе из зоны прилета пассажиров встретили полиция, скорая помощь и ГБР (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла паника среди пассажиров, вызванная ложным криком о бомбе и хлопками, которые приняли за выстрелы. Инцидент привел к массовой давке и потере личных вещей. Об этом сообщили очевидцы.

«Дети падали в обморок от духоты. Какой-то умник закричал „Бомба!“, и люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», — передает E1.ru.

По словам свидетелей, причиной паники стал хлопок, который кто-то принял за взрыв, после чего раздались крики о стрельбе, что усугубило ситуацию и привело к массовому бегству из аэропорта. «Послышались хлопки и крики людей, что „стреляют“. Все побежали, было много детей, создалась давка», — говорит очевидец.

Многие пассажиры покинули зону прилета, не успев забрать свои вещи и не пройдя таможню. На выходе из зоны прилета пассажиров встретили полиция, скорая помощь и ГБР.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово и в УВМД России по Екатеринбургу. Ответы ожидаются.

Обновлено в 05:52

«Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе Кольцово.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла паника среди пассажиров, вызванная ложным криком о бомбе и хлопками, которые приняли за выстрелы. Инцидент привел к массовой давке и потере личных вещей. Об этом сообщили очевидцы. «Дети падали в обморок от духоты. Какой-то умник закричал „Бомба!“, и люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», — передает E1.ru. По словам свидетелей, причиной паники стал хлопок, который кто-то принял за взрыв, после чего раздались крики о стрельбе, что усугубило ситуацию и привело к массовому бегству из аэропорта. «Послышались хлопки и крики людей, что „стреляют“. Все побежали, было много детей, создалась давка», — говорит очевидец. Многие пассажиры покинули зону прилета, не успев забрать свои вещи и не пройдя таможню. На выходе из зоны прилета пассажиров встретили полиция, скорая помощь и ГБР. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово и в УВМД России по Екатеринбургу. Ответы ожидаются. Обновлено в 05:52 «Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе Кольцово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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