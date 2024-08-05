Главная переправа ЯНАО снова приостановила работу

Переправа Салехард — Лабытнанги временно приостановила работу
Работа переправы Салехард — Лабытнанги временно приостановлена. Такое решение приняли в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Работа паромной переправы временно приостановлена», — написано в telegram-канале ведомства. В чем причина ограничений — не указано.
О том, когда закончатся паромное сообщение будет возобновлено — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!