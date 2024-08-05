05 августа 2024

Главная переправа ЯНАО снова приостановила работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лабытнанги и Исправительная колония №8 "Белый медведь". 17.09.2018г, паром, переправа
Переправа Салехард — Лабытнанги временно приостановила работу Фото:

Работа переправы Салехард — Лабытнанги временно приостановлена. Такое решение приняли в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Работа паромной переправы временно приостановлена», — написано в telegram-канале ведомства. В чем причина ограничений — не указано.

О том, когда закончатся паромное сообщение будет возобновлено — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работа переправы Салехард — Лабытнанги временно приостановлена. Такое решение приняли в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Работа паромной переправы временно приостановлена», — написано в telegram-канале ведомства. В чем причина ограничений — не указано. О том, когда закончатся паромное сообщение будет возобновлено — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...