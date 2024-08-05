Пермяков предупредили о «подводных камнях» при обмене квартиры у застройщиков

Агент по недвижимости Леонов: в Перми трейд-ин от застройщиков малопопулярен

06 августа 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Застройщики часто предлагают воспользоваться услугой трейд-ин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми часто можно увидеть рекламу, в которой застройщик предлагает воспользоваться услугой трейд-ин. Это обмен старой квартиры на новую в строящемся доме. При этом покупатель продолжает жить в своей квартире, пока не сдадут новостройку. Руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов рассказал URA.RU как устроена такая услуга и есть ли способ приобрести жилье по трейд-ин без ипотеки. «Это обычная рассрочка. Но она интересна тем, что первоначальный взнос может быть от 15%, а платежи в течение срока строительства дома небольшими, например, по 20 тысяч рублей в месяц. Ближе к завершению строительства покупатель, продает квартиру, в которой живет, и полностью закрывает рассрочку или на недостающую сумму берет ипотеку», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства. Он добавил, что такой способ покупки квартир на первичном рынке сейчас не пользуется популярностью по нескольким причинам. Во-первых, расплатиться с застройщиком и продать свое жилье необходимо за один или два месяца до сдачи дома. То есть покупателю придется на этот срок найти себе жилье. Во-вторых, новую квартиру придется обставить мебелью, а на это может уйти еще несколько месяцев. Если она сдается без отделки, потребуется время на ремонт. В-третьих, необходимо иметь первоначальный взнос от одного миллиона рублей. На двухкомнатную квартиру может понадобиться полтора или два миллиона рублей. Такие средства есть далеко не у всех покупателей. В-четвертых, продаваемой квартиры чаще всего не хватает, чтобы расплатиться с застройщиком, поэтому приходится дополнительно брать ипотеку. «В целом, схема интересная, но подойдет далеко не всем. Чаще покупают квартиры в ипотеку, так как это проще и выгоднее», — добавил агент по недвижимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми часто можно увидеть рекламу, в которой застройщик предлагает воспользоваться услугой трейд-ин. Это обмен старой квартиры на новую в строящемся доме. При этом покупатель продолжает жить в своей квартире, пока не сдадут новостройку. Руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов рассказал URA.RU как устроена такая услуга и есть ли способ приобрести жилье по трейд-ин без ипотеки. «Это обычная рассрочка. Но она интересна тем, что первоначальный взнос может быть от 15%, а платежи в течение срока строительства дома небольшими, например, по 20 тысяч рублей в месяц. Ближе к завершению строительства покупатель, продает квартиру, в которой живет, и полностью закрывает рассрочку или на недостающую сумму берет ипотеку», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства. Он добавил, что такой способ покупки квартир на первичном рынке сейчас не пользуется популярностью по нескольким причинам. Во-первых, расплатиться с застройщиком и продать свое жилье необходимо за один или два месяца до сдачи дома. То есть покупателю придется на этот срок найти себе жилье. Во-вторых, новую квартиру придется обставить мебелью, а на это может уйти еще несколько месяцев. Если она сдается без отделки, потребуется время на ремонт. В-третьих, необходимо иметь первоначальный взнос от одного миллиона рублей. На двухкомнатную квартиру может понадобиться полтора или два миллиона рублей. Такие средства есть далеко не у всех покупателей. В-четвертых, продаваемой квартиры чаще всего не хватает, чтобы расплатиться с застройщиком, поэтому приходится дополнительно брать ипотеку. «В целом, схема интересная, но подойдет далеко не всем. Чаще покупают квартиры в ипотеку, так как это проще и выгоднее», — добавил агент по недвижимости.