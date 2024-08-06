Минобороны сменит концепцию форума «Армия» после коррупционного скандала

06 августа 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Выставка-форум «Армия» будет сосредоточена на тематике СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Военно-техническая выставка России — форум «Армия» сменит формат и сконцентрируется на тематике спецоперации после коррупционного скандала с экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрием Булгаковым. Кроме того, отменены все мероприятия в военных округах на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка, свободного посещения форума также не предусмотрено. Об этом сообщил источник, близкий к организаторам выставки. «Мероприятие будет сосредоточено на деловой программе без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Формат ежегодного форума оптимизирован и обновлен», — передает РБК слова источника. Отмечается, что тематической доминантой мероприятия стала СВО. Информацию по форуму подтвердил источник, близкий к Минобороны РФ. Выставка-форум «Армия» ставит перед собой несколько ключевых задач, среди которых консолидация усилий разработчиков и производителей военной продукции, нацеленной на поддержку спецоперации, а также продвижение российского оружия на международные рынки. Основной акцент мероприятия сделан на демонстрации новых разработок и решений, которые были выработаны с учетом опыта проведения СВО. Скандал с Дмитрием Булгаковым произошел из-за того, что он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», поставляя в ряды армии России некачественный продукты по завышенным ценам. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту коррупционной составляющей. Самого Булгакова и руководство комбината арестовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военно-техническая выставка России — форум «Армия» сменит формат и сконцентрируется на тематике спецоперации после коррупционного скандала с экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрием Булгаковым. Кроме того, отменены все мероприятия в военных округах на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка, свободного посещения форума также не предусмотрено. Об этом сообщил источник, близкий к организаторам выставки. «Мероприятие будет сосредоточено на деловой программе без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Формат ежегодного форума оптимизирован и обновлен», — передает РБК слова источника. Отмечается, что тематической доминантой мероприятия стала СВО. Информацию по форуму подтвердил источник, близкий к Минобороны РФ. Выставка-форум «Армия» ставит перед собой несколько ключевых задач, среди которых консолидация усилий разработчиков и производителей военной продукции, нацеленной на поддержку спецоперации, а также продвижение российского оружия на международные рынки. Основной акцент мероприятия сделан на демонстрации новых разработок и решений, которые были выработаны с учетом опыта проведения СВО. Скандал с Дмитрием Булгаковым произошел из-за того, что он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», поставляя в ряды армии России некачественный продукты по завышенным ценам. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту коррупционной составляющей. Самого Булгакова и руководство комбината арестовали.