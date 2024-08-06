Следователи допросили сотрудников парка «Патриот» по делу о хищении денег

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи изъяли ряд документов в центре «Патриот», которые имеют значение для уголовного дела Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Следователи провели допрос сотрудников комплексно-выставочного центра «Патриот» и парка «Патриот» в связи с делом о хищении свыше 40 миллионов рублей. В организациях также были изъяты некоторые документы, сообщили в правоохранительных органах.

«Следственные действия в рамках уголовного дела продолжаются. Допрошены сотрудники парка «Патриот» и КВЦ «Патриот», — передает РИА Новости информацию от правоохранителей. Они добавили, что в организациях также проведено изъятие документов, которые представляют значение для уголовного дела.

Ранее правоохранители отметили, что в рамках уголовного дела против директора военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова было установлено, что сумма ущерба превысила 40 млн рублей. Точные размеры будут определены по итогам проведения следственных действий.

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Следователи провели допрос сотрудников комплексно-выставочного центра «Патриот» и парка «Патриот» в связи с делом о хищении свыше 40 миллионов рублей. В организациях также были изъяты некоторые документы, сообщили в правоохранительных органах. «Следственные действия в рамках уголовного дела продолжаются. Допрошены сотрудники парка «Патриот» и КВЦ «Патриот», — передает РИА Новости информацию от правоохранителей. Они добавили, что в организациях также проведено изъятие документов, которые представляют значение для уголовного дела. Ранее правоохранители отметили, что в рамках уголовного дела против директора военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова было установлено, что сумма ущерба превысила 40 млн рублей. Точные размеры будут определены по итогам проведения следственных действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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