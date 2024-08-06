Следователи допросили сотрудников парка «Патриот» по делу о хищении денег

Следователи провели допрос сотрудников комплексно-выставочного центра «Патриот» и парка «Патриот» в связи с делом о хищении свыше 40 миллионов рублей. В организациях также были изъяты некоторые документы, сообщили в правоохранительных органах.
«Следственные действия в рамках уголовного дела продолжаются. Допрошены сотрудники парка «Патриот» и КВЦ «Патриот», — передает РИА Новости информацию от правоохранителей. Они добавили, что в организациях также проведено изъятие документов, которые представляют значение для уголовного дела.
Ранее правоохранители отметили, что в рамках уголовного дела против директора военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова было установлено, что сумма ущерба превысила 40 млн рублей. Точные размеры будут определены по итогам проведения следственных действий.
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