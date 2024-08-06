Украинские бойцы пытаются сбежать с позиций на востоке Нью-Йорка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия окружила украинские войска на востоке Новгородского (Нью-Йорк). ВСУ пытаются выбраться, но безуспешно. Об сообщили в силовых структурах.
«На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах», — передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Ранее над Нью-Йорком в ДНР появилось грибообразное облако дыма, похожее на последствия ядерного взрыва. Оно образовалось в результате прилета российской авиабомбы по ВСУ.
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