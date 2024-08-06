ВСУ в панике пытаются выйти из окружения под Нью-Йорком

ВС РФ окружили украинских бойцов на востоке Нью-Йорка
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Украинские бойцы пытаются сбежать с позиций на востоке Нью-Йорка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия окружила украинские войска на востоке Новгородского (Нью-Йорк). ВСУ пытаются выбраться, но безуспешно. Об сообщили в силовых структурах.

«На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах», — передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Ранее над Нью-Йорком в ДНР появилось грибообразное облако дыма, похожее на последствия ядерного взрыва. Оно образовалось в результате прилета российской авиабомбы по ВСУ.

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Российская армия окружила украинские войска на востоке Новгородского (Нью-Йорк). ВСУ пытаются выбраться, но безуспешно. Об сообщили в силовых структурах. «На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах», — передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Ранее над Нью-Йорком в ДНР появилось грибообразное облако дыма, похожее на последствия ядерного взрыва. Оно образовалось в результате прилета российской авиабомбы по ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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