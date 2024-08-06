Главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев и три высокопоставленных руководителя организации задержаны ФСБ 6 августа. Об этом сообщили источники URA.RU в силовых структурах
«Главврач Ростовцев, главный бухгалтер Наталья Звонова, руководитель и сотрудник административно-хозяйственной части учреждения задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, получении и дачах взяток в особо крупном размере, а также превышении полномочий», — пояснил инсайдер.
По его данным, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Ростовцеву и его подчиненным вменяется хищение бюджетных денежных средств в размере более 3 миллионов рублей. Проведены обыска по местам работы и жительства подозреваемых, лица задержаны в порядке ст. 91 УПК России, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ростовцев возглавил онкодиспансер в июле 2021 года. До этого он занимал должность главврача горбольницы №6 Челябинска.
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