Послушать «Белый орел» и поесть шулюм: как добраться до самого масштабного курганского фестиваля. Карта

На фестиваль у святилища Савин в Курганской области ведут две дороги

06 августа 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Короткий путь до святилища лежит через село Падеринское (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белозерском округе Курганской области 10 августа стартует масштабный двухдневный летний фестиваль «Едем на Савин», на котором гости будут кататься на вездеходах, слушать выступление группы «Белый орел», соревноваться в рыболовстве. Также они смогут отведать наваристую похлебку бесплатно и многое другое. О том, как добраться до места проведения большого праздника в Белозерском округе расскажут журналисты URA.RU. По трассе Курган — Тюмень На летний фестиваль у святилища Савин в Курганской области можно добраться двумя основными маршрутами. Первый вариант — по трассе Курган — Тюмень, проходя через деревню Зюзино. Общая длина пути составит 72 километра. Начните путь в Кургане, двигайтесь по направлению к Тюмени, затем на повороте к деревне Корюкино сверните направо перед селом Белозерским. Далее, перед селом Боровское поверните направо и проедьте через деревню Зюзино до святилища Савин. По дороге Курган — Падеринское Второй маршрут — более короткий и проходит через село Падеринское, его протяженность около 56 километров. Выезжайте из Кургана, двигаясь в сторону села Падеринское. Проезжая через деревню Шкодинское и село Падеринское, доберитесь до деревни Борки. За ней следует деревня Лихачи и село Бузан. Координаты Для удобства ориентирования в пути можете использовать координаты места проведения фестиваля. В сервисе «2ГИС» координаты святилища Савин 1: 55.700358, 65.651183, а в «Яндекс.Карты» — 55.827355, 65.664527. Ранее URA.RU писало, что на фестивале «Едем на Савин», который состоится 10 августа в этнокультурном центре «Савин» около села Зюзино Белозерского округа, жители Курганской области смогут испытать шестиколесный вездеход «Бурлак». Победители фестивальных конкурсов получат возможность прокатиться на экспедиционной модификации вездехода. Мероприятие также включает концерты, экскурсии и катание на аэростатах, а сотрудники завода-производителя расскажут о возможностях и преимуществах техники. Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском округе Курганской области 10 августа стартует масштабный двухдневный летний фестиваль «Едем на Савин», на котором гости будут кататься на вездеходах, слушать выступление группы «Белый орел», соревноваться в рыболовстве. Также они смогут отведать наваристую похлебку бесплатно и многое другое. О том, как добраться до места проведения большого праздника в Белозерском округе расскажут журналисты URA.RU. На летний фестиваль у святилища Савин в Курганской области можно добраться двумя основными маршрутами. Первый вариант — по трассе Курган — Тюмень, проходя через деревню Зюзино. Общая длина пути составит 72 километра. Начните путь в Кургане, двигайтесь по направлению к Тюмени, затем на повороте к деревне Корюкино сверните направо перед селом Белозерским. Далее, перед селом Боровское поверните направо и проедьте через деревню Зюзино до святилища Савин. Второй маршрут — более короткий и проходит через село Падеринское, его протяженность около 56 километров. Выезжайте из Кургана, двигаясь в сторону села Падеринское. Проезжая через деревню Шкодинское и село Падеринское, доберитесь до деревни Борки. За ней следует деревня Лихачи и село Бузан. Для удобства ориентирования в пути можете использовать координаты места проведения фестиваля. В сервисе «2ГИС» координаты святилища Савин 1: 55.700358, 65.651183, а в «Яндекс.Карты» — 55.827355, 65.664527. Ранее URA.RU писало, что на фестивале «Едем на Савин», который состоится 10 августа в этнокультурном центре «Савин» около села Зюзино Белозерского округа, жители Курганской области смогут испытать шестиколесный вездеход «Бурлак». Победители фестивальных конкурсов получат возможность прокатиться на экспедиционной модификации вездехода. Мероприятие также включает концерты, экскурсии и катание на аэростатах, а сотрудники завода-производителя расскажут о возможностях и преимуществах техники.