В Салехарде на месте стихийной свалки устроили автостоянку

Прокуратура ЯНАО заставила подрядчика ликвидировать стихийную свалку

06 августа 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

В Салехарде подрядчик устроил свалку на месте автостоянки (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! В Салехарде (ЯНАО) директор МКУ «СДЕЗ» получил предписание окружной прокуратуры о своевременном вывозе мусора. На проблему обратили внимание местные жители, которые рассказали об этом URA.RU. Сейчас на месте стихийной свалки оборудована стоянка для автомобилей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Срок выполнения работ был определен до 20 декабря 2023 года. Вопреки требованиям закона и положениям контракта по состоянию на 22 мая вывоз строительного мусора не произведен, доступ к сносимому объекту не ограничен, ограждение территории отсутствовало. Прокурором города директору подрядной организации и руководителю МКУ „СДЕЗ“ внесены представления об устранении нарушений закона», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда возмутились стихийной свалке, организованной вблизи мечети. В мэрии окружной столицы пояснили, что вывоз мусора подрядчиком затянулся, в связи с экстремальной погодой и метелями, которые бушевали в ЯНАО в апреле и мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) директор МКУ «СДЕЗ» получил предписание окружной прокуратуры о своевременном вывозе мусора. На проблему обратили внимание местные жители, которые рассказали об этом URA.RU. Сейчас на месте стихийной свалки оборудована стоянка для автомобилей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Срок выполнения работ был определен до 20 декабря 2023 года. Вопреки требованиям закона и положениям контракта по состоянию на 22 мая вывоз строительного мусора не произведен, доступ к сносимому объекту не ограничен, ограждение территории отсутствовало. Прокурором города директору подрядной организации и руководителю МКУ „СДЕЗ“ внесены представления об устранении нарушений закона», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда возмутились стихийной свалке, организованной вблизи мечети. В мэрии окружной столицы пояснили, что вывоз мусора подрядчиком затянулся, в связи с экстремальной погодой и метелями, которые бушевали в ЯНАО в апреле и мае.