В Салехарде на месте стихийной свалки устроили автостоянку

В Салехарде (ЯНАО) директор МКУ «СДЕЗ» получил предписание окружной прокуратуры о своевременном вывозе мусора. На проблему обратили внимание местные жители, которые рассказали об этом URA.RU. Сейчас на месте стихийной свалки оборудована стоянка для автомобилей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Срок выполнения работ был определен до 20 декабря 2023 года. Вопреки требованиям закона и положениям контракта по состоянию на 22 мая вывоз строительного мусора не произведен, доступ к сносимому объекту не ограничен, ограждение территории отсутствовало. Прокурором города директору подрядной организации и руководителю МКУ „СДЕЗ“ внесены представления об устранении нарушений закона», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Салехарде (ЯНАО) директор МКУ «СДЕЗ» получил предписание окружной прокуратуры о своевременном вывозе мусора. На проблему обратили внимание местные жители, которые рассказали об этом URA.RU. Сейчас на месте стихийной свалки оборудована стоянка для автомобилей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Срок выполнения работ был определен до 20 декабря 2023 года. Вопреки требованиям закона и положениям контракта по состоянию на 22 мая вывоз строительного мусора не произведен, доступ к сносимому объекту не ограничен, ограждение территории отсутствовало. Прокурором города директору подрядной организации и руководителю МКУ „СДЕЗ“ внесены представления об устранении нарушений закона», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда возмутились стихийной свалке, организованной вблизи мечети. В мэрии окружной столицы пояснили, что вывоз мусора подрядчиком затянулся, в связи с экстремальной погодой и метелями, которые бушевали в ЯНАО в апреле и мае.