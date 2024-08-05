05 августа 2024

В Салехарде на месте стихийной свалки устроили автостоянку

Прокуратура ЯНАО заставила подрядчика ликвидировать стихийную свалку
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дорожные работы, транспорт, автостоянка, погрузчик
В Салехарде подрядчик устроил свалку на месте автостоянки (фото из архива) Фото:
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В Салехарде (ЯНАО) директор МКУ «СДЕЗ» получил предписание окружной прокуратуры о своевременном вывозе мусора. На проблему обратили внимание местные жители, которые рассказали об этом URA.RU. Сейчас на месте стихийной свалки оборудована стоянка для автомобилей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Срок выполнения работ был определен до 20 декабря 2023 года. Вопреки требованиям закона и положениям контракта по состоянию на 22 мая вывоз строительного мусора не произведен, доступ к сносимому объекту не ограничен, ограждение территории отсутствовало. Прокурором города директору подрядной организации и руководителю МКУ „СДЕЗ“ внесены представления об устранении нарушений закона», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда возмутились стихийной свалке, организованной вблизи мечети. В мэрии окружной столицы пояснили, что вывоз мусора подрядчиком затянулся, в связи с экстремальной погодой и метелями, которые бушевали в ЯНАО в апреле и мае.

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В Салехарде (ЯНАО) директор МКУ «СДЕЗ» получил предписание окружной прокуратуры о своевременном вывозе мусора. На проблему обратили внимание местные жители, которые рассказали об этом URA.RU. Сейчас на месте стихийной свалки оборудована стоянка для автомобилей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Срок выполнения работ был определен до 20 декабря 2023 года. Вопреки требованиям закона и положениям контракта по состоянию на 22 мая вывоз строительного мусора не произведен, доступ к сносимому объекту не ограничен, ограждение территории отсутствовало. Прокурором города директору подрядной организации и руководителю МКУ „СДЕЗ“ внесены представления об устранении нарушений закона», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда возмутились стихийной свалке, организованной вблизи мечети. В мэрии окружной столицы пояснили, что вывоз мусора подрядчиком затянулся, в связи с экстремальной погодой и метелями, которые бушевали в ЯНАО в апреле и мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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