В газовой столице Ямала определились кандидаты на должность мэра

В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился прием заявок на участие в конкурсе на должность нового главы города. Заявки поступили от шести кандидатов, сообщили URA.RU в городской администрации.
«Заявилось всего шесть человек», — рассказали URA.RU в мэрии Нового Уренгоя. Пятеро конкурсантов не предоставили согласие на раскрытие своих имен.
Единственным известным претендентом на пост мэра Нового Уренгоя является его временный глава Антон Колодин — он первым заявился на конкурс. Руководить газовой столицей Антон Колодин начал в начале июля после отставки и последующего ареста предыдущего мэра Андрея Воронова. Прежде Колодин возглавлял администрацию Пуровского района ЯНАО.
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В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился прием заявок на участие в конкурсе на должность нового главы города. Заявки поступили от шести кандидатов, сообщили URA.RU в городской администрации. «Заявилось всего шесть человек», — рассказали URA.RU в мэрии Нового Уренгоя. Пятеро конкурсантов не предоставили согласие на раскрытие своих имен. Единственным известным претендентом на пост мэра Нового Уренгоя является его временный глава Антон Колодин — он первым заявился на конкурс. Руководить газовой столицей Антон Колодин начал в начале июля после отставки и последующего ареста предыдущего мэра Андрея Воронова. Прежде Колодин возглавлял администрацию Пуровского района ЯНАО.