05 августа 2024

В газовой столице Ямала определились кандидаты на должность мэра

Конкурсная комиссия завершила прием заявок на выборы главы Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, депутат, чиновники, собрание, заседание думы, мужской костюм, собрание глав
Первым на выборы мэра Нового Уренгоя заявился его временный глава Колодин Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился прием заявок на участие в конкурсе на должность нового главы города. Заявки поступили от шести кандидатов, сообщили URA.RU в городской администрации.

«Заявилось всего шесть человек», — рассказали URA.RU в мэрии Нового Уренгоя. Пятеро конкурсантов не предоставили согласие на раскрытие своих имен.

Единственным известным претендентом на пост мэра Нового Уренгоя является его временный глава Антон Колодин — он первым заявился на конкурс. Руководить газовой столицей Антон Колодин начал в начале июля после отставки и последующего ареста предыдущего мэра Андрея Воронова. Прежде Колодин возглавлял администрацию Пуровского района ЯНАО.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился прием заявок на участие в конкурсе на должность нового главы города. Заявки поступили от шести кандидатов, сообщили URA.RU в городской администрации. «Заявилось всего шесть человек», — рассказали URA.RU в мэрии Нового Уренгоя. Пятеро конкурсантов не предоставили согласие на раскрытие своих имен. Единственным известным претендентом на пост мэра Нового Уренгоя является его временный глава Антон Колодин — он первым заявился на конкурс. Руководить газовой столицей Антон Колодин начал в начале июля после отставки и последующего ареста предыдущего мэра Андрея Воронова. Прежде Колодин возглавлял администрацию Пуровского района ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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