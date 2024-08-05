Политика Выборы В газовой столице Ямала определились кандидаты на должность мэра Конкурсная комиссия завершила прием заявок на выборы главы Нового Уренгоя 06 августа 2024 в 17:15 Размер текста - 17 + Первым на выборы мэра Нового Уренгоя заявился его временный глава Колодин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился прием заявок на участие в конкурсе на должность нового главы города. Заявки поступили от шести кандидатов, сообщили URA.RU в городской администрации. «Заявилось всего шесть человек», — рассказали URA.RU в мэрии Нового Уренгоя. Пятеро конкурсантов не предоставили согласие на раскрытие своих имен. Единственным известным претендентом на пост мэра Нового Уренгоя является его временный глава Антон Колодин — он первым заявился на конкурс. Руководить газовой столицей Антон Колодин начал в начале июля после отставки и последующего ареста предыдущего мэра Андрея Воронова. Прежде Колодин возглавлял администрацию Пуровского района ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился прием заявок на участие в конкурсе на должность нового главы города. Заявки поступили от шести кандидатов, сообщили URA.RU в городской администрации. «Заявилось всего шесть человек», — рассказали URA.RU в мэрии Нового Уренгоя. Пятеро конкурсантов не предоставили согласие на раскрытие своих имен. Единственным известным претендентом на пост мэра Нового Уренгоя является его временный глава Антон Колодин — он первым заявился на конкурс. Руководить газовой столицей Антон Колодин начал в начале июля после отставки и последующего ареста предыдущего мэра Андрея Воронова. Прежде Колодин возглавлял администрацию Пуровского района ЯНАО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям