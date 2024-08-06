Президент Бангладеша распустил парламент страны

06 августа 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны на следующий день после отставки премьера Шейха Хасина, которая впоследствии сбежала из страны. Об этом сообщает офис президента Бангладеша. «Объявление было сделано через несколько часов после того, как протестующие студенческие лидеры установили крайний срок для роспуска парламента и предупредили, что будет запущена „строгая программа“, если их срок не будет соблюден», — заявили в офисе главы страны. Информацию передает Reuters . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны на следующий день после отставки премьера Шейха Хасина, которая впоследствии сбежала из страны. Об этом сообщает офис президента Бангладеша. «Объявление было сделано через несколько часов после того, как протестующие студенческие лидеры установили крайний срок для роспуска парламента и предупредили, что будет запущена „строгая программа“, если их срок не будет соблюден», — заявили в офисе главы страны. Информацию передает Reuters.