В Екатеринбурге обстреляли известную клинику. Фото

В Екатеринбурге обстреляли клинику «Реабилитация доктора Волкова»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На окне клиники заметили два выстрела (архивное фото)
На окне клиники заметили два выстрела (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли окно поликлиники на улице Чкалова, 239. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Со стороны двора дом на Чкалова, 239 прилетели два выстрела по окну „Реабилитации доктора Волковой“», — сказал собеседник. Он отметил, что заявление в полицию уже написано.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.

Всего зафиксировано два выстрела
Всего зафиксировано два выстрела
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли окно поликлиники на улице Чкалова, 239. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Со стороны двора дом на Чкалова, 239 прилетели два выстрела по окну „Реабилитации доктора Волковой“», — сказал собеседник. Он отметил, что заявление в полицию уже написано. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...