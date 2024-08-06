На окне клиники заметили два выстрела (архивное фото)
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли окно поликлиники на улице Чкалова, 239. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Со стороны двора дом на Чкалова, 239 прилетели два выстрела по окну „Реабилитации доктора Волковой“», — сказал собеседник. Он отметил, что заявление в полицию уже написано.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.
Всего зафиксировано два выстрела
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!