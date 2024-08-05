Пермская поликлиника осталась без терапевтов

В пермской поликлинике №5 возник дефицит терапевтов

06 августа 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Попасть на прием к врачу стало сложнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пермской поликлинике №5, которая расположена на улице Гусарова, 7, сократилось количество терапевтов. Осталось только два врача на весь микрорайон Крохалева, сообщила URA.RU читательница. «В поликлинике №5 на улице Гусарова, 7 работают только два терапевта. Записаться к ним сложно. На моем участке терапевта вообще убрали, и к кому теперь идти, непонятно. При этом в микрорайоне построили несколько жилых комплексов и возводят еще. То есть количество жителей увеличивается, а врачей — сокращается», — рассказала пермячка Людмила корреспонденту агентства. В приложении для записи на прием «К врачу» сказано, что в поликлинике №5 есть четыре терапевта. Двое их них находятся в отпуске до 21 августа. У еще двоих свободных бирок до 21 августа нет, и на следующие даты запись пока не открыта. По данным этого же приложения, в других поликлиниках работают шесть-семь терапевтов. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Пермского края. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермской поликлинике №5, которая расположена на улице Гусарова, 7, сократилось количество терапевтов. Осталось только два врача на весь микрорайон Крохалева, сообщила URA.RU читательница. «В поликлинике №5 на улице Гусарова, 7 работают только два терапевта. Записаться к ним сложно. На моем участке терапевта вообще убрали, и к кому теперь идти, непонятно. При этом в микрорайоне построили несколько жилых комплексов и возводят еще. То есть количество жителей увеличивается, а врачей — сокращается», — рассказала пермячка Людмила корреспонденту агентства. В приложении для записи на прием «К врачу» сказано, что в поликлинике №5 есть четыре терапевта. Двое их них находятся в отпуске до 21 августа. У еще двоих свободных бирок до 21 августа нет, и на следующие даты запись пока не открыта. По данным этого же приложения, в других поликлиниках работают шесть-семь терапевтов. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Пермского края. Ответ на него ожидается.