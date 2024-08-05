05 августа 2024

Пермская поликлиника осталась без терапевтов

В пермской поликлинике №5 возник дефицит терапевтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Попасть на прием к врачу стало сложнее Фото:

В пермской поликлинике №5, которая расположена на улице Гусарова, 7, сократилось количество терапевтов. Осталось только два врача на весь микрорайон Крохалева, сообщила URA.RU читательница.

«В поликлинике №5 на улице Гусарова, 7 работают только два терапевта. Записаться к ним сложно. На моем участке терапевта вообще убрали, и к кому теперь идти, непонятно. При этом в микрорайоне построили несколько жилых комплексов и возводят еще. То есть количество жителей увеличивается, а врачей — сокращается», — рассказала пермячка Людмила корреспонденту агентства.

В приложении для записи на прием «К врачу» сказано, что в поликлинике №5 есть четыре терапевта. Двое их них находятся в отпуске до 21 августа. У еще двоих свободных бирок до 21 августа нет, и на следующие даты запись пока не открыта. По данным этого же приложения, в других поликлиниках работают шесть-семь терапевтов. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Пермского края. Ответ на него ожидается.

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В пермской поликлинике №5, которая расположена на улице Гусарова, 7, сократилось количество терапевтов. Осталось только два врача на весь микрорайон Крохалева, сообщила URA.RU читательница. «В поликлинике №5 на улице Гусарова, 7 работают только два терапевта. Записаться к ним сложно. На моем участке терапевта вообще убрали, и к кому теперь идти, непонятно. При этом в микрорайоне построили несколько жилых комплексов и возводят еще. То есть количество жителей увеличивается, а врачей — сокращается», — рассказала пермячка Людмила корреспонденту агентства. В приложении для записи на прием «К врачу» сказано, что в поликлинике №5 есть четыре терапевта. Двое их них находятся в отпуске до 21 августа. У еще двоих свободных бирок до 21 августа нет, и на следующие даты запись пока не открыта. По данным этого же приложения, в других поликлиниках работают шесть-семь терапевтов. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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