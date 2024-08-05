В Катайском округе Курганской области полицейские задержали подозреваемого в краже питбайка стоимостью 70 тысяч рублей. Злоумышленник открыл гараж местной жительницы, воспользовавшись оставленным в замке ключом, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
«В начале августа текущего года из помещения гаража жительницы Катайского округа пропало имущество — питбайк. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Он проник в гараж, воспользовавшись ключом, оставленным в навесном замке», — указано в сообщении ведомства.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Питбайк вернут владелице после всех необходимых следственных действий.
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В Катайском округе Курганской области полицейские задержали подозреваемого в краже питбайка стоимостью 70 тысяч рублей. Злоумышленник открыл гараж местной жительницы, воспользовавшись оставленным в замке ключом, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «В начале августа текущего года из помещения гаража жительницы Катайского округа пропало имущество — питбайк. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Он проник в гараж, воспользовавшись ключом, оставленным в навесном замке», — указано в сообщении ведомства. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Питбайк вернут владелице после всех необходимых следственных действий.