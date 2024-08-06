06 августа 2024

Разрушенную паводком новую набережную в Кургане восстановят до конца года

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Набережная Тобола. Курган, набережная тобола
Набережную Кургана благоустроят за 300 миллионов рублей Фото:

Восстановлением разрушенной паводком новой набережной реки Тобола в Кургане займется строительная фирма «Варгашинское ДРСП». Благоустройство за 300 миллионов рублей планируют выполнить до ноября. Об этом сообщается в контракте предприятия и дорожного управления мэрии города.

«Восстановлением благоустройства набережной реки Тобол в Кургане займется АО „Варгашинское ДРСП“. Итоговая цена контракта: 300 000 000 рублей», — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. Компания, принадлежащая, курганским властям, единственная подала заявку на аукционе.

Благоустройство нижней части Курганского гидроузла будет вестись от дома № 67 по улице Климова до улицы Ленина. Восстановительные работы верхней части проведут от улицы Ленина до дома №52 по улице Климова. Также обновят гребень и верхний откос дамбы на набережной от дома №52 по улице Климова до дома №1-а по улице Советская и до улицы 9-я Больничная (до Криволапова 7). Завершить работы планируют к концу осени 2024 года. Подрядчик поменяет поврежденный асфальт, плитку, бортовой камень, железобетонные конструкции площадок, лестничных сходов и пандусов. Кроме того, на городской зоне отдыха постелят газон и посадят новые растения.

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Восстановлением разрушенной паводком новой набережной реки Тобола в Кургане займется строительная фирма «Варгашинское ДРСП». Благоустройство за 300 миллионов рублей планируют выполнить до ноября. Об этом сообщается в контракте предприятия и дорожного управления мэрии города. «Восстановлением благоустройства набережной реки Тобол в Кургане займется АО „Варгашинское ДРСП“. Итоговая цена контракта: 300 000 000 рублей», — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. Компания, принадлежащая, курганским властям, единственная подала заявку на аукционе. Благоустройство нижней части Курганского гидроузла будет вестись от дома № 67 по улице Климова до улицы Ленина. Восстановительные работы верхней части проведут от улицы Ленина до дома №52 по улице Климова. Также обновят гребень и верхний откос дамбы на набережной от дома №52 по улице Климова до дома №1-а по улице Советская и до улицы 9-я Больничная (до Криволапова 7). Завершить работы планируют к концу осени 2024 года. Подрядчик поменяет поврежденный асфальт, плитку, бортовой камень, железобетонные конструкции площадок, лестничных сходов и пандусов. Кроме того, на городской зоне отдыха постелят газон и посадят новые растения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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