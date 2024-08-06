Разрушенную паводком новую набережную в Кургане восстановят до конца года

07 августа 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Набережную Кургана благоустроят за 300 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восстановлением разрушенной паводком новой набережной реки Тобола в Кургане займется строительная фирма «Варгашинское ДРСП». Благоустройство за 300 миллионов рублей планируют выполнить до ноября. Об этом сообщается в контракте предприятия и дорожного управления мэрии города. «Восстановлением благоустройства набережной реки Тобол в Кургане займется АО „Варгашинское ДРСП“. Итоговая цена контракта: 300 000 000 рублей», — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. Компания, принадлежащая, курганским властям, единственная подала заявку на аукционе. Благоустройство нижней части Курганского гидроузла будет вестись от дома № 67 по улице Климова до улицы Ленина. Восстановительные работы верхней части проведут от улицы Ленина до дома №52 по улице Климова. Также обновят гребень и верхний откос дамбы на набережной от дома №52 по улице Климова до дома №1-а по улице Советская и до улицы 9-я Больничная (до Криволапова 7). Завершить работы планируют к концу осени 2024 года. Подрядчик поменяет поврежденный асфальт, плитку, бортовой камень, железобетонные конструкции площадок, лестничных сходов и пандусов. Кроме того, на городской зоне отдыха постелят газон и посадят новые растения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восстановлением разрушенной паводком новой набережной реки Тобола в Кургане займется строительная фирма «Варгашинское ДРСП». Благоустройство за 300 миллионов рублей планируют выполнить до ноября. Об этом сообщается в контракте предприятия и дорожного управления мэрии города. «Восстановлением благоустройства набережной реки Тобол в Кургане займется АО „Варгашинское ДРСП“. Итоговая цена контракта: 300 000 000 рублей», — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. Компания, принадлежащая, курганским властям, единственная подала заявку на аукционе. Благоустройство нижней части Курганского гидроузла будет вестись от дома № 67 по улице Климова до улицы Ленина. Восстановительные работы верхней части проведут от улицы Ленина до дома №52 по улице Климова. Также обновят гребень и верхний откос дамбы на набережной от дома №52 по улице Климова до дома №1-а по улице Советская и до улицы 9-я Больничная (до Криволапова 7). Завершить работы планируют к концу осени 2024 года. Подрядчик поменяет поврежденный асфальт, плитку, бортовой камень, железобетонные конструкции площадок, лестничных сходов и пандусов. Кроме того, на городской зоне отдыха постелят газон и посадят новые растения.