Выросло число раненых после украинских атак на Курскую область

06 августа 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Число раненых после ударов ВСУ по Курску увеличилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области Число раненых после украинских атак на Курскую область увеличилось с 10 до 15 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров», — написал Смирнов в своем официальном telegram-канале . Пострадавшие были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи, уточнил врио губернатора Курской области. Ранее сообщалось, что утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число раненых после украинских атак на Курскую область увеличилось с 10 до 15 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров», — написал Смирнов в своем официальном telegram-канале. Пострадавшие были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи, уточнил врио губернатора Курской области. Ранее сообщалось, что утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.