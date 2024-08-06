Выросло число раненых после украинских атак на Курскую область

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Число раненых после ударов ВСУ по Курску увеличилось Фото:
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Число раненых после украинских атак на Курскую область увеличилось с 10 до 15 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров», — написал Смирнов в своем официальном telegram-канале. Пострадавшие были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи, уточнил врио губернатора Курской области.

Ранее сообщалось, что утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.

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Число раненых после украинских атак на Курскую область увеличилось с 10 до 15 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров», — написал Смирнов в своем официальном telegram-канале. Пострадавшие были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи, уточнил врио губернатора Курской области. Ранее сообщалось, что утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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