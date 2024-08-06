В Минобороны раскрыли подробности утренней попытки прорыва ВСУ в Курской области

МО: в попытке утреннего прорыва в Курской области участвовали 300 человек
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ВСУ атаковали Курскую область
ВСУ атаковали Курскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сегодня утром войска ВСУ предприняли атаку прорваться на территорию Курской области. Всего в попытке прорыва участвовали до 300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, удары по региону наносились при поддержке 11 танков и около 20 боевых бронированных машин.

«Сегодня с 8.00 утра мск противник [...] атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что в результате активных боевых действий было уничтожено значительное количество военной техники противника, включая танки, БМП, БТР и другие единицы бронетехники.

Ранее сообщалось о том, что в результате атаки ВСУ погибла жительница города Суджи. Врио губернатора региона Алексей Смирнов принес соболезнования родным погибшей.

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Сегодня утром войска ВСУ предприняли атаку прорваться на территорию Курской области. Всего в попытке прорыва участвовали до 300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, удары по региону наносились при поддержке 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. «Сегодня с 8.00 утра мск противник [...] атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что в результате активных боевых действий было уничтожено значительное количество военной техники противника, включая танки, БМП, БТР и другие единицы бронетехники. Ранее сообщалось о том, что в результате атаки ВСУ погибла жительница города Суджи. Врио губернатора региона Алексей Смирнов принес соболезнования родным погибшей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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