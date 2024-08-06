В Челябинске с 7 по 11 августа изменят места высадки пассажиров из общественного транспорта вблизи Центрального автовокзала. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского общественного транспорта, причиной стали аварийные работы на сетях водоснабжения.
«Временно изменится место посадки и высадки пассажиров у автобусов, следующих до автовокзала Центральный. С 7 по 11 августа рядом с ТК «Синегорье» проезд будет закрыт из-за аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения», — сообщили URA.RU в челябинском транспорте.
За пешеходным переходом к остановке трамваев будет посадка только в автобус №64. Остальные остановки будут расположены:
- Сказ об Урале – высадка из автобусов №1, №14, №30, №37с, №56а, №65с, №90с, №125, №129, №136к. Посадка в автобусы №37с, №56а, №65с, №136к, №184;
- Магазин «М.Видео» – высадка из автобуса №64;
- Привокзальная площадь — посадка в автобусы №30, №125, №129;
- ТК «Синегорье» по улице Свободы — посадка только в автобусы №1, №14, №90с.
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