В Челябинске временно изменят места остановок транспорта у автовокзала. Карта

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Причиной смены остановок стала авария на сетях водоснабжения
Причиной смены остановок стала авария на сетях водоснабжения Фото:

В Челябинске с 7 по 11 августа изменят места высадки пассажиров из общественного транспорта вблизи Центрального автовокзала. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского общественного транспорта, причиной стали аварийные работы на сетях водоснабжения.

«Временно изменится место посадки и высадки пассажиров у автобусов, следующих до автовокзала Центральный. С 7 по 11 августа рядом с ТК «Синегорье» проезд будет закрыт из-за аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения», — сообщили URA.RU в челябинском транспорте.

За пешеходным переходом к остановке трамваев будет посадка только в автобус №64. Остальные остановки будут расположены:

  • Сказ об Урале – высадка из автобусов №1, №14, №30, №37с, №56а, №65с, №90с, №125, №129, №136к. Посадка в автобусы №37с, №56а, №65с, №136к, №184;
  • Магазин «М.Видео» – высадка из автобуса №64;
  • Привокзальная площадь — посадка в автобусы №30, №125, №129;
  • ТК «Синегорье» по улице Свободы — посадка только в автобусы №1, №14, №90с.
Общественный транспорт будет высаживать и забирать пассажиров в других локациях до 11 августа
Общественный транспорт будет высаживать и забирать пассажиров в других локациях до 11 августа
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В Челябинске с 7 по 11 августа изменят места высадки пассажиров из общественного транспорта вблизи Центрального автовокзала. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского общественного транспорта, причиной стали аварийные работы на сетях водоснабжения. «Временно изменится место посадки и высадки пассажиров у автобусов, следующих до автовокзала Центральный. С 7 по 11 августа рядом с ТК «Синегорье» проезд будет закрыт из-за аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения», — сообщили URA.RU в челябинском транспорте. За пешеходным переходом к остановке трамваев будет посадка только в автобус №64. Остальные остановки будут расположены:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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