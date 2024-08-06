Врачи из ХМАО предложили новый способ по борьбе со стрессом

Врачи нижневартовской психоневрологической больницы будут лечить пациентов от стресса с помощью пенно-солодковых ванн. Процедура пользуется популярностью в санаториях Минеральных Вод. Информацию об этом на своем сайте опубликовал депздрав ХМАО.
«Эта услуга особенно популярна в здравницах Кисловодска, Ессентуков и других. Теперь ее можно получить, не покидая Нижневартовск. Процедура максимально полезна для организма, способствует повышению общего эмоционального фона человека», — отметил и.о. заведующего отделением больницы Кирилл Бондаренко.
Пенно-солодковые ванны помогают справиться со стрессом и тревожностью. Процедура положительно влияет не только на эмоциональное состояние человека, а и на иммунитет.
Ранее URA.RU сообщало о другом новом методе борьбы с депрессией и страхами, который применяют в психоневрологической больнице Нижневартовска. С помощью VR-терапии пациенты могут воссоздать различные жизненные сценарии и проработать их.
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