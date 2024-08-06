Врачи из ХМАО предложили новый способ по борьбе со стрессом

Врачи будут лечить жителей ХМАО от стресса пеной
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчан будут лечить от стресса пеной
Югорчан будут лечить от стресса пеной Фото:

Врачи нижневартовской психоневрологической больницы будут лечить пациентов от стресса с помощью пенно-солодковых ванн. Процедура пользуется популярностью в санаториях Минеральных Вод. Информацию об этом на своем сайте опубликовал депздрав ХМАО.

«Эта услуга особенно популярна в здравницах Кисловодска, Ессентуков и других. Теперь ее можно получить, не покидая Нижневартовск. Процедура максимально полезна для организма, способствует повышению общего эмоционального фона человека», — отметил и.о. заведующего отделением больницы Кирилл Бондаренко.

Пенно-солодковые ванны помогают справиться со стрессом и тревожностью. Процедура положительно влияет не только на эмоциональное состояние человека, а и на иммунитет.

Ранее URA.RU сообщало о другом новом методе борьбы с депрессией и страхами, который применяют в психоневрологической больнице Нижневартовска. С помощью VR-терапии пациенты могут воссоздать различные жизненные сценарии и проработать их.

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Врачи нижневартовской психоневрологической больницы будут лечить пациентов от стресса с помощью пенно-солодковых ванн. Процедура пользуется популярностью в санаториях Минеральных Вод. Информацию об этом на своем сайте опубликовал депздрав ХМАО. «Эта услуга особенно популярна в здравницах Кисловодска, Ессентуков и других. Теперь ее можно получить, не покидая Нижневартовск. Процедура максимально полезна для организма, способствует повышению общего эмоционального фона человека», — отметил и.о. заведующего отделением больницы Кирилл Бондаренко. Пенно-солодковые ванны помогают справиться со стрессом и тревожностью. Процедура положительно влияет не только на эмоциональное состояние человека, а и на иммунитет. Ранее URA.RU сообщало о другом новом методе борьбы с депрессией и страхами, который применяют в психоневрологической больнице Нижневартовска. С помощью VR-терапии пациенты могут воссоздать различные жизненные сценарии и проработать их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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