ВСУ атаковали Ростовскую область дронами

Голубев: в Ростовской области сбили два беспилотника ВСУ
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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
ВСУ атаковали Ростовскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области ночью средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона», — написал Голубев в telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, также уточняется информация о последствиях для инфраструктуры региона.

Ранее в Курской области также сбили дроны ВСУ. В результате прилета пострадало шестеро детей, из них трое — из одной семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Четверых детей доставили в больницу, еще двое проходят лечение амбулаторно, передает «Национальная служба новостей».

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В Ростовской области ночью средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона», — написал Голубев в telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, также уточняется информация о последствиях для инфраструктуры региона. Ранее в Курской области также сбили дроны ВСУ. В результате прилета пострадало шестеро детей, из них трое — из одной семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Четверых детей доставили в больницу, еще двое проходят лечение амбулаторно, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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