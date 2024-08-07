ВСУ атаковали Ростовскую область дронами

Голубев: в Ростовской области сбили два беспилотника ВСУ

07 августа 2024 в 07:01 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Ростовскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ростовской области ночью средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона», — написал Голубев в telegram-канале . Он добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, также уточняется информация о последствиях для инфраструктуры региона. Ранее в Курской области также сбили дроны ВСУ. В результате прилета пострадало шестеро детей, из них трое — из одной семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Четверых детей доставили в больницу, еще двое проходят лечение амбулаторно, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростовской области ночью средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона», — написал Голубев в telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, также уточняется информация о последствиях для инфраструктуры региона. Ранее в Курской области также сбили дроны ВСУ. В результате прилета пострадало шестеро детей, из них трое — из одной семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Четверых детей доставили в больницу, еще двое проходят лечение амбулаторно, передает «Национальная служба новостей».