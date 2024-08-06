06 августа 2024

Средняя зарплата челябинцев достигла 60 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В добывающем секторе установилась одна из самых высоких зарплат в регионе Фото:

В Челябинской области средняя зарплата к началу августа достигла 60 тысяч рублей. Такие данные получили специалисты сервиса Headhunter по итогам анализа объявлений. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе компании, рост за семь месяцев составил 22%.

«В июле-начале августа средняя предлагаемая зарплата в вакансиях, опубликованных на платформе в регионе, составила 60,1 тысячи рублей. Увеличение за последние семь месяцев составило 22%», — отметили в офисе Headhunter.

По словам директора HeadHunter на Урале Оксаны Сидлецкой, работодатели продолжили предлагать зарплаты, которые на 20% превышали ожидания кандидатов, указанных в резюме. Это свидетельствовало о стабильном тренде на увеличение заработных плат в регионе.

Особенно заметный рост зарплат наблюдался в сферах спорта, красоты, инвестиций и сельского хозяйства. Лидерами по уровню предлагаемой заработной платы стали представители спортклубов и салонов красоты со средней зарплатой в 59,4 тысячи рублей, что на 33,8% больше по сравнению с началом года. Также высокие зарплаты предлагали в инвестиционной сфере (96,6 тысячи рублей) и сельском хозяйстве (99,7 тысячи рублей).

Наибольшие средние зарплатные предложения в области отмечены в отраслях высшего и среднего менеджмента (101,2 тысячи рублей), сельского хозяйства (99,7 тысячи рублей), добычи сырья (97,9 тысячи рублей), стратегии и инвестиций (96,6 тысячи рублей), автомобильном бизнесе (85,6 тысячи рублей).

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В Челябинской области средняя зарплата к началу августа достигла 60 тысяч рублей. Такие данные получили специалисты сервиса Headhunter по итогам анализа объявлений. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе компании, рост за семь месяцев составил 22%. «В июле-начале августа средняя предлагаемая зарплата в вакансиях, опубликованных на платформе в регионе, составила 60,1 тысячи рублей. Увеличение за последние семь месяцев составило 22%», — отметили в офисе Headhunter. По словам директора HeadHunter на Урале Оксаны Сидлецкой, работодатели продолжили предлагать зарплаты, которые на 20% превышали ожидания кандидатов, указанных в резюме. Это свидетельствовало о стабильном тренде на увеличение заработных плат в регионе. Особенно заметный рост зарплат наблюдался в сферах спорта, красоты, инвестиций и сельского хозяйства. Лидерами по уровню предлагаемой заработной платы стали представители спортклубов и салонов красоты со средней зарплатой в 59,4 тысячи рублей, что на 33,8% больше по сравнению с началом года. Также высокие зарплаты предлагали в инвестиционной сфере (96,6 тысячи рублей) и сельском хозяйстве (99,7 тысячи рублей). Наибольшие средние зарплатные предложения в области отмечены в отраслях высшего и среднего менеджмента (101,2 тысячи рублей), сельского хозяйства (99,7 тысячи рублей), добычи сырья (97,9 тысячи рублей), стратегии и инвестиций (96,6 тысячи рублей), автомобильном бизнесе (85,6 тысячи рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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