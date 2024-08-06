Средняя зарплата челябинцев достигла 60 тысяч рублей

07 августа 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

В добывающем секторе установилась одна из самых высоких зарплат в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области средняя зарплата к началу августа достигла 60 тысяч рублей. Такие данные получили специалисты сервиса Headhunter по итогам анализа объявлений. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе компании, рост за семь месяцев составил 22%. «В июле-начале августа средняя предлагаемая зарплата в вакансиях, опубликованных на платформе в регионе, составила 60,1 тысячи рублей. Увеличение за последние семь месяцев составило 22%», — отметили в офисе Headhunter. По словам директора HeadHunter на Урале Оксаны Сидлецкой, работодатели продолжили предлагать зарплаты, которые на 20% превышали ожидания кандидатов, указанных в резюме. Это свидетельствовало о стабильном тренде на увеличение заработных плат в регионе. Особенно заметный рост зарплат наблюдался в сферах спорта, красоты, инвестиций и сельского хозяйства. Лидерами по уровню предлагаемой заработной платы стали представители спортклубов и салонов красоты со средней зарплатой в 59,4 тысячи рублей, что на 33,8% больше по сравнению с началом года. Также высокие зарплаты предлагали в инвестиционной сфере (96,6 тысячи рублей) и сельском хозяйстве (99,7 тысячи рублей). Наибольшие средние зарплатные предложения в области отмечены в отраслях высшего и среднего менеджмента (101,2 тысячи рублей), сельского хозяйства (99,7 тысячи рублей), добычи сырья (97,9 тысячи рублей), стратегии и инвестиций (96,6 тысячи рублей), автомобильном бизнесе (85,6 тысячи рублей). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области средняя зарплата к началу августа достигла 60 тысяч рублей. Такие данные получили специалисты сервиса Headhunter по итогам анализа объявлений. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе компании, рост за семь месяцев составил 22%. «В июле-начале августа средняя предлагаемая зарплата в вакансиях, опубликованных на платформе в регионе, составила 60,1 тысячи рублей. Увеличение за последние семь месяцев составило 22%», — отметили в офисе Headhunter. По словам директора HeadHunter на Урале Оксаны Сидлецкой, работодатели продолжили предлагать зарплаты, которые на 20% превышали ожидания кандидатов, указанных в резюме. Это свидетельствовало о стабильном тренде на увеличение заработных плат в регионе. Особенно заметный рост зарплат наблюдался в сферах спорта, красоты, инвестиций и сельского хозяйства. Лидерами по уровню предлагаемой заработной платы стали представители спортклубов и салонов красоты со средней зарплатой в 59,4 тысячи рублей, что на 33,8% больше по сравнению с началом года. Также высокие зарплаты предлагали в инвестиционной сфере (96,6 тысячи рублей) и сельском хозяйстве (99,7 тысячи рублей). Наибольшие средние зарплатные предложения в области отмечены в отраслях высшего и среднего менеджмента (101,2 тысячи рублей), сельского хозяйства (99,7 тысячи рублей), добычи сырья (97,9 тысячи рублей), стратегии и инвестиций (96,6 тысячи рублей), автомобильном бизнесе (85,6 тысячи рублей).