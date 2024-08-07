Умер водитель «КамАЗа», врезавшегося в поезд под Волгоградом

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Водитель КамАЗа Усматов скончался о полученных травм Фото:
новость из сюжета
Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов

В Волгоградской области погиб водитель КамАЗа 43-летний Асламбек Усматов, который столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер на железнодорожных путях. Об этом сообщили в экстренных службах. О смерти мужчины рассказала также и его супруга.

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«Водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался в реанимации», — заявили спецслужбы. Информацию передает РИА Новости.

Супруга Усматова также сообщила telegram-каналу Shot о его смерти. Мужчина попал в аварию, столкнувшись с пассажирским поездом на переезде под Волгоградом, и последующую неделю провел в крайне тяжелом состоянии, так и не придя в сознание. В результате столкновения с поездом Казань — Адлер кабина КамАЗа была оторвана от шасси и отброшена на несколько метров. Водителя, зажатого в обломках кабины, удалось извлечь, после чего он был экстренно доставлен вертолетом санавиации в больницу Волгограда.

У Усматова были диагностированы множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. В больнице его поместили в искусственную кому для стабилизации состояния. Несмотря на усилия нейрохирургов и проведенную операцию, Асламбек Усматов умер от полученных травм. В самом поезде, сошедшем с рельсов, пострадали 140 человек. Всего в вагоне находилось 800 пассажиров.

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В Волгоградской области погиб водитель КамАЗа 43-летний Асламбек Усматов, который столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер на железнодорожных путях. Об этом сообщили в экстренных службах. О смерти мужчины рассказала также и его супруга. «Водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался в реанимации», — заявили спецслужбы. Информацию передает РИА Новости. Супруга Усматова также сообщила telegram-каналу Shot о его смерти. Мужчина попал в аварию, столкнувшись с пассажирским поездом на переезде под Волгоградом, и последующую неделю провел в крайне тяжелом состоянии, так и не придя в сознание. В результате столкновения с поездом Казань — Адлер кабина КамАЗа была оторвана от шасси и отброшена на несколько метров. Водителя, зажатого в обломках кабины, удалось извлечь, после чего он был экстренно доставлен вертолетом санавиации в больницу Волгограда. У Усматова были диагностированы множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. В больнице его поместили в искусственную кому для стабилизации состояния. Несмотря на усилия нейрохирургов и проведенную операцию, Асламбек Усматов умер от полученных травм. В самом поезде, сошедшем с рельсов, пострадали 140 человек. Всего в вагоне находилось 800 пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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