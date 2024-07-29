В Волгоградской области пассажирский поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗом. В результате ЧП девять вагонов сошли с рельсов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В результате происшествия 30 человек госпитализированы. Что известно о столкновении пассажирского поезда с КАМАЗом со 140 пострадавшими — в материале URA.RU.
В ДТП с поездом участвовал КАМАЗ
В понедельник 29 июля в Волгоградской области в результате столкновения с КАМАЗом сошел с рельсов пассажирский поезд «Казань-Адлер». По предварительным данным, водитель грузовика пытался проскочить железнодорожный переезд.
Машинист пытался применить экстренное торможение. Избежать столкновения не удалось. Из 20 вагонов девять и электровоз сошли с рельсов, уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На момент аварии в поезде насчитывалось более 800 пассажиров.
Последствия аварии: госпитализация и число пострадавших
На место ДТП немедленно прибыли сотрудники полиции и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Водитель КАМАЗа получил травмы и был госпитализирован. За его состоянием наблюдают медики.
Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к деблокировке пострадавших и оказанию первой помощи. Проведена организация доставки пассажиров поезда в пункты временного размещения, для чего подготовлено восемь мест в городе Котельниково.
Официальный новостной telegram-канал РЖД сообщил, что около 140 человек пострадали, получив ссадины и ушибы. Около 30 человек были госпитализированы после инцидента.
Как сообщили в telegram-канале местной администрации, на месте ЧП работают 22 бригады «скорой помощи». Пассажирам поезда «Казань-Адлер» всю необходимую помощь оказывают на месте.
Возбуждение уголовного дела
По факту схода поезда Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ, касающейся преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. В настоящее время следователи работают над установлением причин и условий произошедшего.
Допрос водителя КАМАЗа
В результате допроса 43-летний водитель КАМАЗа Асламбек объяснил, что «не успел оттормозиться» перед железнодорожным переездом, в результате чего произошло столкновение с поездом. На данный момент он находится в сознании и получает необходимую медицинскую помощь. У него взяли анализы крови для проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ.
По информации telegram-канала Shot, КАМАЗ, с которым столкнулся поезд, был арестован ФССП из-за долгов строительной компании в шесть миллионов рублей. Отмечается, что на самой машине автомобильных штрафов не было.
Реакция властей и РЖД
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров созвал оперативное совещание по поводу столкновения. Ситуация была взята на особый контроль. Позже глава региона отправился к месту произошедшего ДТП. Место аварии также решил посетить уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгений Ковшиков.
Ситуацию с устранением последствий происшествия под личный контроль взял глава РЖД Олег Белозеров. Сообщается, что под его руководством был создан оперативный штаб, отвечающий по возобновлению движения на перегоне Гремячая — Котельниково. К месту ЧП также было направлено два восстановительных поезда.
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