Суд отпустил домой обвиняемую в мошенничестве главу АХЧ челябинского онкоцентра

Глава АХЧ челябинского онкоцентра Вяткина призналась в мошенничестве и взятке

07 августа 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Татьяну Вяткину освободили из-под стражи в зале суда Фото: Александра Пруссакова © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра Обвиняемой в соучастии в крупном мошенничестве начальнику АХЧ Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Татьяне Вяткиной суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом 6 августа передает из зала суда корреспондент URA.RU. Накануне нескольких руководителей онкоцентра задержала ФСБ. «Избрать обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий: не посещать онкоцентр и находиться на расстоянии дальше 50 метров от него, не общаться с сотрудниками. То же самое касается всех зданий минздрава. Освободить Вяткину из-под стражи в зале суда», — огласил решение судья. По данным СКР по региону, главврача Дмитрия Ростовцева и его сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 миллиона рублей из фонда зарплаты. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета, которые поступили в медучреждение в качестве зарплаты. Они фиктивно трудоустроили рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части онкоцентра. В реальности на этих должностях никто не работал, а зарплаты делили между собой. Вяткина полностью признала вину. Более того, на допросе она сообщила также о получении взятки в размере 450 тысяч рублей Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемой в соучастии в крупном мошенничестве начальнику АХЧ Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Татьяне Вяткиной суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом 6 августа передает из зала суда корреспондент URA.RU. Накануне нескольких руководителей онкоцентра задержала ФСБ. «Избрать обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий: не посещать онкоцентр и находиться на расстоянии дальше 50 метров от него, не общаться с сотрудниками. То же самое касается всех зданий минздрава. Освободить Вяткину из-под стражи в зале суда», — огласил решение судья. По данным СКР по региону, главврача Дмитрия Ростовцева и его сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 миллиона рублей из фонда зарплаты. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета, которые поступили в медучреждение в качестве зарплаты. Они фиктивно трудоустроили рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части онкоцентра. В реальности на этих должностях никто не работал, а зарплаты делили между собой. Вяткина полностью признала вину. Более того, на допросе она сообщила также о получении взятки в размере 450 тысяч рублей