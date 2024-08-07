Суд отпустил домой обвиняемую в мошенничестве главу АХЧ челябинского онкоцентра

Глава АХЧ челябинского онкоцентра Вяткина призналась в мошенничестве и взятке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения топ-менеджеру онкоцентра Татьяне Вяткиной, Тракторозаводский суд, Челябинск, Татьяна Вяткина
Татьяну Вяткину освободили из-под стражи в зале суда Фото:
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ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра

Обвиняемой в соучастии в крупном мошенничестве начальнику АХЧ Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Татьяне Вяткиной суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом 6 августа передает из зала суда корреспондент URA.RU. Накануне нескольких руководителей онкоцентра задержала ФСБ.

«Избрать обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий: не посещать онкоцентр и находиться на расстоянии дальше 50 метров от него, не общаться с сотрудниками. То же самое касается всех зданий минздрава. Освободить Вяткину из-под стражи в зале суда», — огласил решение судья.

По данным СКР по региону, главврача Дмитрия Ростовцева и его сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 миллиона рублей из фонда зарплаты. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета, которые поступили в медучреждение в качестве зарплаты. Они фиктивно трудоустроили рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части онкоцентра. В реальности на этих должностях никто не работал, а зарплаты делили между собой.

Вяткина полностью признала вину. Более того, на допросе она сообщила также о получении взятки в размере 450 тысяч рублей

Мера пресечения топ-менеджеру онкоцентра Татьяне Вяткиной, Тракторозаводский суд, Челябинск
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Обвиняемой в соучастии в крупном мошенничестве начальнику АХЧ Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Татьяне Вяткиной суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом 6 августа передает из зала суда корреспондент URA.RU. Накануне нескольких руководителей онкоцентра задержала ФСБ. «Избрать обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий: не посещать онкоцентр и находиться на расстоянии дальше 50 метров от него, не общаться с сотрудниками. То же самое касается всех зданий минздрава. Освободить Вяткину из-под стражи в зале суда», — огласил решение судья. По данным СКР по региону, главврача Дмитрия Ростовцева и его сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 миллиона рублей из фонда зарплаты. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета, которые поступили в медучреждение в качестве зарплаты. Они фиктивно трудоустроили рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части онкоцентра. В реальности на этих должностях никто не работал, а зарплаты делили между собой. Вяткина полностью признала вину. Более того, на допросе она сообщила также о получении взятки в размере 450 тысяч рублей
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Ссылки по теме
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