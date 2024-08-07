Топ-менеджер челябинского онкоцентра Вяткина призналась в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения топ-менеджеру онкоцентра Татьяне Вяткиной, Тракторозаводский суд, Челябинск, Татьяна Вяткина
Татьяна Вяткина полностью признал вину Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра

Начальник административно-хозяйственной части Челябинского областного онкоцентра Татьяна Вяткина, задержанная ФСБ, на заседании суда 7 августа призналась в получении взятки. Об этом передает корреспондент URA.RU из Тракторозаводского райсуда, где женщине избирают меру пресечения.

«Рафаэлян (сотрудник АХЧ — ред.) передал взятку Вяткиной в размере 400 тысяч рублей. Вяткина признала вину в полном объеме. Просим избрать для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщил судье представитель следствия.

По данным СКР по региону, главврача Дмитрия Ростовцева и его сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 миллиона рублей из фонда зарплаты. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета, которые поступили в медучреждение в качестве зарплаты. Они фиктивно трудоустроили рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части онкоцентра. В реальности на этих должностях никто не работал, а зарплаты делили между собой.

Также силовики проверяли задержанных на причастность к получению взяток. Эту информацию URA.RU следователь подтвердил уже сегодня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник административно-хозяйственной части Челябинского областного онкоцентра Татьяна Вяткина, задержанная ФСБ, на заседании суда 7 августа призналась в получении взятки. Об этом передает корреспондент URA.RU из Тракторозаводского райсуда, где женщине избирают меру пресечения. «Рафаэлян (сотрудник АХЧ — ред.) передал взятку Вяткиной в размере 400 тысяч рублей. Вяткина признала вину в полном объеме. Просим избрать для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщил судье представитель следствия. По данным СКР по региону, главврача Дмитрия Ростовцева и его сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 миллиона рублей из фонда зарплаты. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета, которые поступили в медучреждение в качестве зарплаты. Они фиктивно трудоустроили рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части онкоцентра. В реальности на этих должностях никто не работал, а зарплаты делили между собой. Также силовики проверяли задержанных на причастность к получению взяток. Эту информацию URA.RU следователь подтвердил уже сегодня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...