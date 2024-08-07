Топ-менеджер челябинского онкоцентра Вяткина призналась в получении взятки

Начальник административно-хозяйственной части Челябинского областного онкоцентра Татьяна Вяткина, задержанная ФСБ, на заседании суда 7 августа призналась в получении взятки. Об этом передает корреспондент URA.RU из Тракторозаводского райсуда, где женщине избирают меру пресечения.
«Рафаэлян (сотрудник АХЧ — ред.) передал взятку Вяткиной в размере 400 тысяч рублей. Вяткина признала вину в полном объеме. Просим избрать для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщил судье представитель следствия.
По данным СКР по региону, главврача Дмитрия Ростовцева и его сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 миллиона рублей из фонда зарплаты. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета, которые поступили в медучреждение в качестве зарплаты. Они фиктивно трудоустроили рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части онкоцентра. В реальности на этих должностях никто не работал, а зарплаты делили между собой.
Также силовики проверяли задержанных на причастность к получению взяток. Эту информацию URA.RU следователь подтвердил уже сегодня.
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