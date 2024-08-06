СК раскрыл подробности уголовного дела в челябинском областном онкоцентре

ФСБ задержала главу челябинского онкоцентра Ростовцев за хищение 2,6 млн рублей

Глвврача челябинского онкодиспансера Дмитрия Ростовцева обвиняют в хищении 2,6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителей крупной больницы в Челябинской области подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 млн рублей из фонда зарплаты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 6 августа в региональном управлении СКР. По данным URA.RU, речь идет о Челябинском областном клиническом центра онкологии и ядерной медицины.

«По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета в размере более 2,6 млн рублей, поступившие в учреждение в качестве зарплаты, под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. Задержания и обыски прошли в онкоцентре и по месту жительства главврача Дмитрия Ростовцев, главбуха Натальи Звоновой и сотрудников АХЧ. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.