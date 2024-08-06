СК раскрыл подробности уголовного дела в челябинском областном онкоцентре

ФСБ задержала главу челябинского онкоцентра Ростовцев за хищение 2,6 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Глвврача челябинского онкодиспансера Дмитрия Ростовцева обвиняют в хищении 2,6 млн рублей Фото:

Руководителей крупной больницы в Челябинской области подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 млн рублей из фонда зарплаты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 6 августа в региональном управлении СКР. По данным URA.RU, речь идет о Челябинском областном клиническом центра онкологии и ядерной медицины.

«По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета в размере более 2,6 млн рублей, поступившие в учреждение в качестве зарплаты, под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. Задержания и обыски прошли в онкоцентре и по месту жительства главврача Дмитрия Ростовцев, главбуха Натальи Звоновой и сотрудников АХЧ. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

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Руководителей крупной больницы в Челябинской области подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 млн рублей из фонда зарплаты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 6 августа в региональном управлении СКР. По данным URA.RU, речь идет о Челябинском областном клиническом центра онкологии и ядерной медицины. «По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета в размере более 2,6 млн рублей, поступившие в учреждение в качестве зарплаты, под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы», — пояснили в пресс-службе ведомства. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. Задержания и обыски прошли в онкоцентре и по месту жительства главврача Дмитрия Ростовцев, главбуха Натальи Звоновой и сотрудников АХЧ. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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