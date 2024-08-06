06 августа 2024

Роспотребнадзор ХМАО закрыл онлайн-магазин по продаже вейпов

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Роспотребнадзор через суд закрыл онлайн-магазин по продаже вейпов
Роспотребнадзор через суд закрыл онлайн-магазин по продаже вейпов Фото:

Роспотребнадзор ХМАО через суд добился блокировки онлайн-магазина в соцсети «Вконтакте» по продаже вейпов. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«В очередной раз заблокирован интернет-сайт по онлайн-продаже [никотиносодержащих] товаров в социальной сети „ВКонтакте“. По решению Няганского городского суда ХМАО — Югры, информация, размещенная на данной странице, признана запрещенной», — сообщает telegram-канал ведомства.

Ранее суд по требованию Роспотребнадзора уже блокировал онлайн-магазин с никотиносодержащей продукцией из Нягани. Открытый доступ к ресурсам с торговлей и рекламой подобных товаров является нарушением законодательства об охране здоровья граждан и защиты детей от вредной информации.

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Роспотребнадзор ХМАО через суд добился блокировки онлайн-магазина в соцсети «Вконтакте» по продаже вейпов. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «В очередной раз заблокирован интернет-сайт по онлайн-продаже [никотиносодержащих] товаров в социальной сети „ВКонтакте“. По решению Няганского городского суда ХМАО — Югры, информация, размещенная на данной странице, признана запрещенной», — сообщает telegram-канал ведомства. Ранее суд по требованию Роспотребнадзора уже блокировал онлайн-магазин с никотиносодержащей продукцией из Нягани. Открытый доступ к ресурсам с торговлей и рекламой подобных товаров является нарушением законодательства об охране здоровья граждан и защиты детей от вредной информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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