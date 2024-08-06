Роспотребнадзор ХМАО закрыл онлайн-магазин по продаже вейпов

Роспотребнадзор ХМАО через суд добился блокировки онлайн-магазина в соцсети «Вконтакте» по продаже вейпов. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«В очередной раз заблокирован интернет-сайт по онлайн-продаже [никотиносодержащих] товаров в социальной сети „ВКонтакте“. По решению Няганского городского суда ХМАО — Югры, информация, размещенная на данной странице, признана запрещенной», — сообщает telegram-канал ведомства.
Ранее суд по требованию Роспотребнадзора уже блокировал онлайн-магазин с никотиносодержащей продукцией из Нягани. Открытый доступ к ресурсам с торговлей и рекламой подобных товаров является нарушением законодательства об охране здоровья граждан и защиты детей от вредной информации.
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