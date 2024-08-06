В Надыме земляки торжественно встретили участницу СВО, служащую медиком
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В аэропорту Надыма (ЯНАО) земляки устроили торжественную встречу участнице специальной военной операции, прилетевшей в отпуск. Ольга выполняет обязанности медика, сообщают журналисты местной телерадиокомпании.
"Ольга приехала в отпуск на месяц. Она поделилась планами провести это драгоценное время с друзьями и родными, окунувшись в домашнюю атмосферу", — сообщают журналисты телерадиокомпании "Надым" в официальной группе в VK.
Женщина в зоне СВО выполняет обязанности медицинского работника. Отпуск поможет ей восстановиться, как и все бойцы, она получит отпускной сертификат от властей города.
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