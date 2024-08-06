06 августа 2024

В Надыме земляки устроили торжественную встречу участнице СВО. Видео

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В Надыме земляки торжественно встретили участницу СВО, служащую медиком
В Надыме земляки торжественно встретили участницу СВО, служащую медиком Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Надыма (ЯНАО) земляки устроили торжественную встречу участнице специальной военной операции, прилетевшей в отпуск. Ольга выполняет обязанности медика, сообщают журналисты местной телерадиокомпании.

"Ольга приехала в отпуск на месяц. Она поделилась планами провести это драгоценное время с друзьями и родными, окунувшись в домашнюю атмосферу", — сообщают журналисты телерадиокомпании "Надым" в официальной группе в VK.

Женщина в зоне СВО выполняет обязанности медицинского работника. Отпуск поможет ей восстановиться, как и все бойцы, она получит отпускной сертификат от властей города.

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В аэропорту Надыма (ЯНАО) земляки устроили торжественную встречу участнице специальной военной операции, прилетевшей в отпуск. Ольга выполняет обязанности медика, сообщают журналисты местной телерадиокомпании. "Ольга приехала в отпуск на месяц. Она поделилась планами провести это драгоценное время с друзьями и родными, окунувшись в домашнюю атмосферу", — сообщают журналисты телерадиокомпании "Надым" в официальной группе в VK. Женщина в зоне СВО выполняет обязанности медицинского работника. Отпуск поможет ей восстановиться, как и все бойцы, она получит отпускной сертификат от властей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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