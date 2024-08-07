Общество Администратора telegram-канала Moscow Calling Куршина* отправили в колонию 07 августа 2024 в 12:54 Размер текста - 17 + Андрей Куршин* будет находиться в колонии 6,5 лет Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы/https://t.me/moscowcourts Суд приговорил администратора telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан иноагнентом в РФ) к 6,5 годам колонии общего режима. Об этом пишут СМИ. «Администратора Moscow Calling Куршина приговорили к 6,5 годам по делу о дискредитации ВС РФ», — сообщает telegram-канал Shot. По данным «Коммерсанта», Куршин будет отбывать наказание в колонии общего режима. Куршин известен тем, что публиковал в своих соцсетях посты, которые дискредитировали ВС РФ. Он неоднократно радовался успехам ВСУ на поле боя и оскорблял российских военкоров. Куршин признался в распространении заведомо ложной информации, отметив, что делал он это не из-за ненависти. Администратор канала был задержан в августе прошлого года. *Андрей Куршин признан иноагентом в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Суд приговорил администратора telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан иноагнентом в РФ) к 6,5 годам колонии общего режима. Об этом пишут СМИ. «Администратора Moscow Calling Куршина приговорили к 6,5 годам по делу о дискредитации ВС РФ», — сообщает telegram-канал Shot. По данным «Коммерсанта», Куршин будет отбывать наказание в колонии общего режима. Куршин известен тем, что публиковал в своих соцсетях посты, которые дискредитировали ВС РФ. Он неоднократно радовался успехам ВСУ на поле боя и оскорблял российских военкоров. Куршин признался в распространении заведомо ложной информации, отметив, что делал он это не из-за ненависти. Администратор канала был задержан в августе прошлого года. *Андрей Куршин признан иноагентом в России {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям