Администратора telegram-канала Moscow Calling Куршина* отправили в колонию

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Андрей Куршин* будет находиться в колонии 6,5 лет Фото:

Суд приговорил администратора telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан иноагнентом в РФ) к 6,5 годам колонии общего режима. Об этом пишут СМИ.

«Администратора Moscow Calling Куршина приговорили к 6,5 годам по делу о дискредитации ВС РФ», — сообщает telegram-канал Shot. По данным «Коммерсанта», Куршин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Куршин известен тем, что публиковал в своих соцсетях посты, которые дискредитировали ВС РФ. Он неоднократно радовался успехам ВСУ на поле боя и оскорблял российских военкоров. Куршин признался в распространении заведомо ложной информации, отметив, что делал он это не из-за ненависти. Администратор канала был задержан в августе прошлого года.

*Андрей Куршин признан иноагентом в России

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Суд приговорил администратора telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан иноагнентом в РФ) к 6,5 годам колонии общего режима. Об этом пишут СМИ. «Администратора Moscow Calling Куршина приговорили к 6,5 годам по делу о дискредитации ВС РФ», — сообщает telegram-канал Shot. По данным «Коммерсанта», Куршин будет отбывать наказание в колонии общего режима. Куршин известен тем, что публиковал в своих соцсетях посты, которые дискредитировали ВС РФ. Он неоднократно радовался успехам ВСУ на поле боя и оскорблял российских военкоров. Куршин признался в распространении заведомо ложной информации, отметив, что делал он это не из-за ненависти. Администратор канала был задержан в августе прошлого года. *Андрей Куршин признан иноагентом в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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