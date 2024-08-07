Администратора telegram-канала Moscow Calling Куршина* отправили в колонию

Суд приговорил администратора telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан иноагнентом в РФ) к 6,5 годам колонии общего режима. Об этом пишут СМИ.
«Администратора Moscow Calling Куршина приговорили к 6,5 годам по делу о дискредитации ВС РФ», — сообщает telegram-канал Shot. По данным «Коммерсанта», Куршин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Куршин известен тем, что публиковал в своих соцсетях посты, которые дискредитировали ВС РФ. Он неоднократно радовался успехам ВСУ на поле боя и оскорблял российских военкоров. Куршин признался в распространении заведомо ложной информации, отметив, что делал он это не из-за ненависти. Администратор канала был задержан в августе прошлого года.
*Андрей Куршин признан иноагентом в России
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