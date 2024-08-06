06 августа 2024

Пермяки устроили ажиотаж вокруг VIP-билетов на концерт Лепса

Пермяки раскупили самые дорогие билеты на концерт Лепса
© Служба новостей «URA.RU»
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Григорий Лепс выступит в Перми 25 сентября
Григорий Лепс выступит в Перми 25 сентября Фото:

Пермяки раскупили дорогие билеты на концерт Григория Лепса, который состоится 25 сентября в ДК имени Солдатова. Информация об этом размещена на сайте «Яндекс Афиша».

«Концерт Григория Лепса, Пермь. Билеты в партер, стоимость 13 тысяч рублей, осталось пять штук», — сказано на сайте. Это самые дорогие билеты на данный концерт. Также есть несколько свободных мест в партер, амфитеатр и на балкон, которые стоят дешевле.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяки раскупили билеты на концерт певца-патриота Shamana в VIP-сектор. Артист выступит 23 сентября.

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Пермяки раскупили дорогие билеты на концерт Григория Лепса, который состоится 25 сентября в ДК имени Солдатова. Информация об этом размещена на сайте «Яндекс Афиша». «Концерт Григория Лепса, Пермь. Билеты в партер, стоимость 13 тысяч рублей, осталось пять штук», — сказано на сайте. Это самые дорогие билеты на данный концерт. Также есть несколько свободных мест в партер, амфитеатр и на балкон, которые стоят дешевле. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки раскупили билеты на концерт певца-патриота Shamana в VIP-сектор. Артист выступит 23 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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