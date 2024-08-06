Пермяки устроили ажиотаж вокруг VIP-билетов на концерт Лепса

Григорий Лепс выступит в Перми 25 сентября
Пермяки раскупили дорогие билеты на концерт Григория Лепса, который состоится 25 сентября в ДК имени Солдатова. Информация об этом размещена на сайте «Яндекс Афиша».
«Концерт Григория Лепса, Пермь. Билеты в партер, стоимость 13 тысяч рублей, осталось пять штук», — сказано на сайте. Это самые дорогие билеты на данный концерт. Также есть несколько свободных мест в партер, амфитеатр и на балкон, которые стоят дешевле.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяки раскупили билеты на концерт певца-патриота Shamana в VIP-сектор. Артист выступит 23 сентября.
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