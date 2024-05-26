26 мая 2024

Пермяки начали раскупать билеты на осенний концерт певца Shaman

© Служба новостей «URA.RU»
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Shaman приедет в Пермь второй раз за год
Shaman приедет в Пермь второй раз за год Фото:

Популярный певец-патриот Shaman (Ярослав Дронов) даст второй за год концерт в Перми. Горожане уже начали раскупать билеты на шоу, которое состоится в сентябре.

Билеты стоят от двух до восьми тысяч рублей. Уже выкуплена значительная часть мест в партере, а также в VIP-секторе, следует из информации на сайте агентства «Артисты и звезды», которое организует представление.

Последний раз Shaman выступал в Перми 1 февраля. Концерт прошел при полном аншлаге. Певец тогда встретился со своим фанатом — исполнителем жестовой песни Артемом Агафоновым, который выступает с репертуаром звезды.

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Популярный певец-патриот Shaman (Ярослав Дронов) даст второй за год концерт в Перми. Горожане уже начали раскупать билеты на шоу, которое состоится в сентябре. Билеты стоят от двух до восьми тысяч рублей. Уже выкуплена значительная часть мест в партере, а также в VIP-секторе, следует из информации на сайте агентства «Артисты и звезды», которое организует представление. Последний раз Shaman выступал в Перми 1 февраля. Концерт прошел при полном аншлаге. Певец тогда встретился со своим фанатом — исполнителем жестовой песни Артемом Агафоновым, который выступает с репертуаром звезды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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