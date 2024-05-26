Пермяки начали раскупать билеты на осенний концерт певца Shaman

Shaman приедет в Пермь второй раз за год
Популярный певец-патриот Shaman (Ярослав Дронов) даст второй за год концерт в Перми. Горожане уже начали раскупать билеты на шоу, которое состоится в сентябре.
Билеты стоят от двух до восьми тысяч рублей. Уже выкуплена значительная часть мест в партере, а также в VIP-секторе, следует из информации на сайте агентства «Артисты и звезды», которое организует представление.
Последний раз Shaman выступал в Перми 1 февраля. Концерт прошел при полном аншлаге. Певец тогда встретился со своим фанатом — исполнителем жестовой песни Артемом Агафоновым, который выступает с репертуаром звезды.
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