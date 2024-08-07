Вслед за мастером «ГАЗЭКСа» Максимом Гривским суд отпустил домой 33-летнего слесаря «ГАЗЭКС» Александра Алимова, задержанного после обрушения дома на ул. Сибирская, 81. Он не признает свою вину в том, что не заметил недостатков газового оборудования при последней проверке в пятиэтажке, передает корреспондент URA.RU из зала.
«В удовлетворении ходатайства следствия отказать. Ему [Алимову] назначен домашний арест до 1 октября», — заявил судья. Алимову предъявили обвинение по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Трагедия произошла днем 1 августа. По предварительным данным, часть дома рухнула из-за взрыва бытового газа. Следствие считает, что Алимов с коллегами в конце июня проверяли газовое оборудование в пятиэтажке, но не выявили неисправности. В результате ЧП погибли десять человек, среди которых пятеро детей. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете агентства.
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