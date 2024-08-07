Отпущен второй задержанный по делу о взрыве в доме Нижнего Тагила. Видео

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Суд над сотрудниками «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле., александр алимов
Александр Алимов пробудет под домашним арестом минимум до 1 октября Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Вслед за мастером «ГАЗЭКСа» Максимом Гривским суд отпустил домой 33-летнего слесаря «ГАЗЭКС» Александра Алимова, задержанного после обрушения дома на ул. Сибирская, 81. Он не признает свою вину в том, что не заметил недостатков газового оборудования при последней проверке в пятиэтажке, передает корреспондент URA.RU из зала.

«В удовлетворении ходатайства следствия отказать. Ему [Алимову] назначен домашний арест до 1 октября», — заявил судья. Алимову предъявили обвинение по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Трагедия произошла днем 1 августа. По предварительным данным, часть дома рухнула из-за взрыва бытового газа. Следствие считает, что Алимов с коллегами в конце июня проверяли газовое оборудование в пятиэтажке, но не выявили неисправности. В результате ЧП погибли десять человек, среди которых пятеро детей. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете агентства.

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Вслед за мастером «ГАЗЭКСа» Максимом Гривским суд отпустил домой 33-летнего слесаря «ГАЗЭКС» Александра Алимова, задержанного после обрушения дома на ул. Сибирская, 81. Он не признает свою вину в том, что не заметил недостатков газового оборудования при последней проверке в пятиэтажке, передает корреспондент URA.RU из зала. «В удовлетворении ходатайства следствия отказать. Ему [Алимову] назначен домашний арест до 1 октября», — заявил судья. Алимову предъявили обвинение по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Трагедия произошла днем 1 августа. По предварительным данным, часть дома рухнула из-за взрыва бытового газа. Следствие считает, что Алимов с коллегами в конце июня проверяли газовое оборудование в пятиэтажке, но не выявили неисправности. В результате ЧП погибли десять человек, среди которых пятеро детей. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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