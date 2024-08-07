Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест мастера «ГАЗЭКСа» Максима Гривского после обрушения дома на улице Сибирской, 81. Его обвиняют в том, что он не заметил проблем с газовым оборудованием при проверке жилого здания в конце июня. Мужчина отрицает свою вину, передает корреспондент URA.RU из зала.
«В удовлетворении ходатайства следствия отказать. Отправить Гривского до 1 октября под домашний арест», — озвучил судья. Гривскому грозит до десяти лет лишения свободы.
Пятиэтажка рухнула днем 1 августа. По предварительным данным, это произошло из-за взрыва бытового газа. Пострадали десяти человек, десять погибли (из них пятеро — дети). Часть дома уже сровняли с землей, а оставшихся жильцов переселили в безопасное место. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете.
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