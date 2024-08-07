Мастера-газовика, задержанного после обрушения дома в Тагиле, отпустили домой. Фото, видео

Обвиняемый в обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле газовик избежал СИЗО
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Суд над сотрудниками «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле., максим гривский
Мужчину обвиняют в халатности, из-за которой погибли 10 человек Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест мастера «ГАЗЭКСа» Максима Гривского после обрушения дома на улице Сибирской, 81. Его обвиняют в том, что он не заметил проблем с газовым оборудованием при проверке жилого здания в конце июня. Мужчина отрицает свою вину, передает корреспондент URA.RU из зала.

«В удовлетворении ходатайства следствия отказать. Отправить Гривского до 1 октября под домашний арест», — озвучил судья. Гривскому грозит до десяти лет лишения свободы.

Пятиэтажка рухнула днем 1 августа. По предварительным данным, это произошло из-за взрыва бытового газа. Пострадали десяти человек, десять погибли (из них пятеро — дети). Часть дома уже сровняли с землей, а оставшихся жильцов переселили в безопасное место. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете.

Следствие настаивало на СИЗО для Гривского
Следствие настаивало на СИЗО для Гривского
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Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под домашний арест мастера «ГАЗЭКСа» Максима Гривского после обрушения дома на улице Сибирской, 81. Его обвиняют в том, что он не заметил проблем с газовым оборудованием при проверке жилого здания в конце июня. Мужчина отрицает свою вину, передает корреспондент URA.RU из зала. «В удовлетворении ходатайства следствия отказать. Отправить Гривского до 1 октября под домашний арест», — озвучил судья. Гривскому грозит до десяти лет лишения свободы. Пятиэтажка рухнула днем 1 августа. По предварительным данным, это произошло из-за взрыва бытового газа. Пострадали десяти человек, десять погибли (из них пятеро — дети). Часть дома уже сровняли с землей, а оставшихся жильцов переселили в безопасное место. Всю актуальную информацию о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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