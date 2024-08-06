Свердловчанка, которую обманул любовник, чтобы купить жилье жене, написала Бастрыкину

Свердловчанка, обманутая любовником на два миллиона, просит помощи у Бастрыкина

07 августа 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Женщина выражает надежду на возврат хотя бы части долга (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловчанка Ольга К. была в отношениях с Владимиром С. в течение пяти лет и одолжила ему два миллиона рублей, которые, как оказалось, он потратил не на развитие бизнеса, а на покупку квартиры для своей супруги. Женщина узнала о том, что возлюбленный женат, когда потребовала вернуть долг. Однако мужчина не вернул деньги, и даже обращение в суд не помогло ей добиться возврата средств. Из-за отсутствия результатов от судебных разбирательств и чувства безысходности Ольга обратилась с письмом к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в надежде, что вмешательство федеральных властей поможет ей добиться справедливости. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «Я уже не надеюсь получить всю сумму долга, но стремлюсь хотя бы частично вернуть свои средства. Процесс судебных разбирательств затянулся, и теперь моя единственная надежда заключается в том, что вмешательство Александра Ивановича Бастрыкина поможет продвинуть дело. Других вариантов, если честно, я не вижу», — поделилась свердловчанка. Ольга встретила Владимира на сайте знакомств в 2017 году и была впечатлена его манерами и уверениями в холостяцком статусе. Они начали встречаться и проводить время вместе, не сожительствуя. Владимир периодически занимал у нее небольшие суммы для бизнеса, что не вызывало у Ольги подозрений. В марте 2021 года Владимир попросил у Ольги 1,5 миллиона на приобретение квартиры, обещая вернуть через пару месяцев. Позже выяснилось, что стройфирма Владимира банкротится и его привлекают к субсидиарной ответственности. Адвокат по арбитражным делам Оксана Хисматуллина рекомендовала Ольге К. добиваться возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве и обращаться во все возможные инстанции, поскольку просматривается преступная составляющая. Получить всю сумму долга сразу будет сложно из-за отсутствия активов у Владимира, но юрист считает, что нужно бороться до конца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанка Ольга К. была в отношениях с Владимиром С. в течение пяти лет и одолжила ему два миллиона рублей, которые, как оказалось, он потратил не на развитие бизнеса, а на покупку квартиры для своей супруги. Женщина узнала о том, что возлюбленный женат, когда потребовала вернуть долг. Однако мужчина не вернул деньги, и даже обращение в суд не помогло ей добиться возврата средств. Из-за отсутствия результатов от судебных разбирательств и чувства безысходности Ольга обратилась с письмом к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в надежде, что вмешательство федеральных властей поможет ей добиться справедливости. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «Я уже не надеюсь получить всю сумму долга, но стремлюсь хотя бы частично вернуть свои средства. Процесс судебных разбирательств затянулся, и теперь моя единственная надежда заключается в том, что вмешательство Александра Ивановича Бастрыкина поможет продвинуть дело. Других вариантов, если честно, я не вижу», — поделилась свердловчанка. Ольга встретила Владимира на сайте знакомств в 2017 году и была впечатлена его манерами и уверениями в холостяцком статусе. Они начали встречаться и проводить время вместе, не сожительствуя. Владимир периодически занимал у нее небольшие суммы для бизнеса, что не вызывало у Ольги подозрений. В марте 2021 года Владимир попросил у Ольги 1,5 миллиона на приобретение квартиры, обещая вернуть через пару месяцев. Позже выяснилось, что стройфирма Владимира банкротится и его привлекают к субсидиарной ответственности. Адвокат по арбитражным делам Оксана Хисматуллина рекомендовала Ольге К. добиваться возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве и обращаться во все возможные инстанции, поскольку просматривается преступная составляющая. Получить всю сумму долга сразу будет сложно из-за отсутствия активов у Владимира, но юрист считает, что нужно бороться до конца.