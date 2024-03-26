Свердловчанин обманул любовницу на 2 млн, чтобы купить жилье жене

Пострадавшая от рук ловеласа обратилась в полицию, но так и не добилась денег

26 марта 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Пострадавшая пять лет жила в обмане (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбурженка Ольга Календарева спустя пять лет отношений с Владимиром обнаружила, что у него есть жена. Обман раскрылся, когда у мужчины накопился долг под два миллиона рублей (деньги он брал якобы на развитие бизнеса). Пострадавшая обращалась в правоохранительные органы, но попытки добиться справедливости ни к чему не привели. История женщины, попавшей в любовный треугольник, — в материале URA.RU. Ольга познакомилась с Владимиром в 2017 году на сайте знакомств. Она тогда обратила внимание на хорошие манеры будущего избранника. Мужчина, рассказывая о себе, заверил ее в своем холостяцком статусе. Влюбленные стали чаще видеться и больше общаться. Спустя некоторое время решили стать парой, но без сожительства. Владимир показался Ольге деловым мужчиной с хорошими манерами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Вопрос о том, чтобы жить вместе, у нас не стоял. Два взрослых человека решили встречаться, чтобы просто приятно проводить время. Владимир произвел впечатление галантного и честного человека. Он достаточно грамотный и начитанный, что тоже меня подкупило. Время летело быстро, все казалось нормальным, и никаких мыслей о том, что меня водят вокруг пальца, не было», — вспоминает Ольга. Периодически мужчина брал у нее в долг. Суммы были небольшие, поэтому никаких подозрений это не вызывало. «Я давала ему в долг разные суммы, но они были в целом небольшими — около 50 тысяч рублей или меньше. Он объяснял нужду проблемами в строительном бизнесе. Деньги возвращал всегда, хоть и спустя месяцы». Календарева периодически переводила Владимиру деньги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU История с обманом стала вскрываться в январе 2020-го, когда Владимир попросил у Ольги 150000 рублей на один-два месяца — и не вернул, объяснив временными финансовыми трудностями. «Вова пообещал, что, как только все бизнес-вопросы будут урегулированы, всю сумму вернет. Я решила его не торопить, да и повода сомневаться в нем тогда у меня не было». Ровно через год Владимир попросил у Ольги 100000 рублей на аренду офиса. «Я снова согласилась помочь. Была в тот момент за границей, перевела на карту — некой Клементьевой. Со слов Владимира, его карты были заблокированы, а Клементьева является его заместителем». Однако и этот долг не был возвращен в установленные сроки. Подтверждения транзакций героиня URA.RU предоставила. Есть также переписки в Whats-App. Новость по теме Среди свердловчанок ищут жертв альфонса, который брал на них кредиты ради ставок. Фото Ольга подумывала купить квартиру (долгие годы она жила у своей дочери). Владимир об этом знал. В марте 2021-го он попросил у Ольги 1,5 миллиона. Дело в том, что мужчина не имел своего жилья и тоже планировал оформить ипотеку. И пожаловался Ольге, что потеряет квартиру, взятую по договору долевого участия, если не внесет первую часть платежа. Ольга согласилась, но выставила условие: она берет кредит на себя, а Владимир его оплачивает. На деле же он внес только один платеж, и то не полностью — 22 тысячи рублей вместо 48. К началу ноября потери Ольги достигли двух миллионов. Мужчина прекратил с ней общение. После многочисленных обращений к бывшему возлюбленному 3 февраля 2022 года Ольга получила от него лишь часть долга (250000 рублей). Женщина неоднократно пыталась добиться от Владимира ясности по поводу возврата остальной суммы и даже приехала к нему в офис, но была проигнорирована. «Он разговаривать отказался, вытолкал меня. Сказал обращаться в полицию». Владимир убеждал Ольгу в том, что с Клементьевой они лишь коллеги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уже там она выяснила, что Владимир и та самая Клементьева, которые выдавали себя за коллег, на самом деле в гражданском браке с 2006 года. Ольга утверждает, что Владимир купил своей сожительнице квартиру на ее деньги. «Все это время с 2017 года он имел личные отношения со мной, представляясь свободным человеком, исключительно с целью выманивания финансовых средств». Ольга убеждена, что все свои действия Владимир с Клементьевой согласовывал. Позже она обнаружила, что принадлежащая Владимиру стройфирма банкротится. И в рамках этого процесса его привлекают к субсидиарной ответственности. У Ольги не осталось сомнений, что Владимир брал деньги, заведомо понимая свое финансовое положение и без намерения возвращать. «В полиции мне сказали обращаться в суд и ждать банкротства». Адвокат по арбитражным делам Оксана Хисматуллина заявила журналисту URA.RU, что Ольге Календаревой необходимо добиваться возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). «Пострадавшей женщине необходимо писать во все возможные инстанции. Тут просматривается преступная составляющая. Получить всю сумму долга сразу будет сложно. Дело в том, что у данного мужчины нет никаких активов. В народе про таких говорят: „Что с него взять? Гол как сокОл“. Но нужно биться до конца», — считает юрист. Ольга Календарева предоставила журналисту URA.RU пять номеров, якобы принадлежащих Владимиру. Дозвониться не получилось. Агентство готово предоставить возможность высказаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Ольга Календарева спустя пять лет отношений с Владимиром обнаружила, что у него есть жена. Обман раскрылся, когда у мужчины накопился долг под два миллиона рублей (деньги он брал якобы на развитие бизнеса). Пострадавшая обращалась в правоохранительные органы, но попытки добиться справедливости ни к чему не привели. История женщины, попавшей в любовный треугольник, — в материале URA.RU. Ольга познакомилась с Владимиром в 2017 году на сайте знакомств. Она тогда обратила внимание на хорошие манеры будущего избранника. Мужчина, рассказывая о себе, заверил ее в своем холостяцком статусе. Влюбленные стали чаще видеться и больше общаться. Спустя некоторое время решили стать парой, но без сожительства. «Вопрос о том, чтобы жить вместе, у нас не стоял. Два взрослых человека решили встречаться, чтобы просто приятно проводить время. Владимир произвел впечатление галантного и честного человека. Он достаточно грамотный и начитанный, что тоже меня подкупило. Время летело быстро, все казалось нормальным, и никаких мыслей о том, что меня водят вокруг пальца, не было», — вспоминает Ольга. Периодически мужчина брал у нее в долг. Суммы были небольшие, поэтому никаких подозрений это не вызывало. «Я давала ему в долг разные суммы, но они были в целом небольшими — около 50 тысяч рублей или меньше. Он объяснял нужду проблемами в строительном бизнесе. Деньги возвращал всегда, хоть и спустя месяцы». История с обманом стала вскрываться в январе 2020-го, когда Владимир попросил у Ольги 150000 рублей на один-два месяца — и не вернул, объяснив временными финансовыми трудностями. «Вова пообещал, что, как только все бизнес-вопросы будут урегулированы, всю сумму вернет. Я решила его не торопить, да и повода сомневаться в нем тогда у меня не было». Ровно через год Владимир попросил у Ольги 100000 рублей на аренду офиса. «Я снова согласилась помочь. Была в тот момент за границей, перевела на карту — некой Клементьевой. Со слов Владимира, его карты были заблокированы, а Клементьева является его заместителем». Однако и этот долг не был возвращен в установленные сроки. Подтверждения транзакций героиня URA.RU предоставила. Есть также переписки в Whats-App. Ольга подумывала купить квартиру (долгие годы она жила у своей дочери). Владимир об этом знал. В марте 2021-го он попросил у Ольги 1,5 миллиона. Дело в том, что мужчина не имел своего жилья и тоже планировал оформить ипотеку. И пожаловался Ольге, что потеряет квартиру, взятую по договору долевого участия, если не внесет первую часть платежа. Ольга согласилась, но выставила условие: она берет кредит на себя, а Владимир его оплачивает. На деле же он внес только один платеж, и то не полностью — 22 тысячи рублей вместо 48. К началу ноября потери Ольги достигли двух миллионов. Мужчина прекратил с ней общение. После многочисленных обращений к бывшему возлюбленному 3 февраля 2022 года Ольга получила от него лишь часть долга (250000 рублей). Женщина неоднократно пыталась добиться от Владимира ясности по поводу возврата остальной суммы и даже приехала к нему в офис, но была проигнорирована. «Он разговаривать отказался, вытолкал меня. Сказал обращаться в полицию». Уже там она выяснила, что Владимир и та самая Клементьева, которые выдавали себя за коллег, на самом деле в гражданском браке с 2006 года. Ольга утверждает, что Владимир купил своей сожительнице квартиру на ее деньги. «Все это время с 2017 года он имел личные отношения со мной, представляясь свободным человеком, исключительно с целью выманивания финансовых средств». Ольга убеждена, что все свои действия Владимир с Клементьевой согласовывал. Позже она обнаружила, что принадлежащая Владимиру стройфирма банкротится. И в рамках этого процесса его привлекают к субсидиарной ответственности. У Ольги не осталось сомнений, что Владимир брал деньги, заведомо понимая свое финансовое положение и без намерения возвращать. «В полиции мне сказали обращаться в суд и ждать банкротства». Адвокат по арбитражным делам Оксана Хисматуллина заявила журналисту URA.RU, что Ольге Календаревой необходимо добиваться возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). «Пострадавшей женщине необходимо писать во все возможные инстанции. Тут просматривается преступная составляющая. Получить всю сумму долга сразу будет сложно. Дело в том, что у данного мужчины нет никаких активов. В народе про таких говорят: „Что с него взять? Гол как сокОл“. Но нужно биться до конца», — считает юрист. Ольга Календарева предоставила журналисту URA.RU пять номеров, якобы принадлежащих Владимиру. Дозвониться не получилось. Агентство готово предоставить возможность высказаться.