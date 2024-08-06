В свердловском городе сносят памятник Ленину. Видео

07 августа 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

В Ревде на площади Победы идет демонтаж памятника Ленину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ревде (Свердловская область) сносят памятник Владимиру Ленину. Строительная техника работает на площади Победы. Как пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Ревды, памятник вождю мирового пролетариата (20 век) снимают для реставрации. «Согласно закупке, ремонтные работы должны пройти сроком до 50 календарных дней с момента демонтажа. Установка обратно — 20 календарных дней», — объяснили в мэрии города. Обратно вернуть памятник Ленину должны примерно к середине октября 2024 года. Видео демонтажа публикует «Ревдинский рабочий». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде (Свердловская область) сносят памятник Владимиру Ленину. Строительная техника работает на площади Победы. Как пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Ревды, памятник вождю мирового пролетариата (20 век) снимают для реставрации. «Согласно закупке, ремонтные работы должны пройти сроком до 50 календарных дней с момента демонтажа. Установка обратно — 20 календарных дней», — объяснили в мэрии города. Обратно вернуть памятник Ленину должны примерно к середине октября 2024 года. Видео демонтажа публикует «Ревдинский рабочий».