06 августа 2024

В свердловском городе сносят памятник Ленину. Видео

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Город. Курган, памятник ленину, памятник ленина
В Ревде на площади Победы идет демонтаж памятника Ленину Фото:

В Ревде (Свердловская область) сносят памятник Владимиру Ленину. Строительная техника работает на площади Победы.

Как пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Ревды, памятник вождю мирового пролетариата (20 век) снимают для реставрации. «Согласно закупке, ремонтные работы должны пройти сроком до 50 календарных дней с момента демонтажа. Установка обратно — 20 календарных дней», — объяснили в мэрии города. Обратно вернуть памятник Ленину должны примерно к середине октября 2024 года. Видео демонтажа публикует «Ревдинский рабочий».

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В Ревде (Свердловская область) сносят памятник Владимиру Ленину. Строительная техника работает на площади Победы. Как пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Ревды, памятник вождю мирового пролетариата (20 век) снимают для реставрации. «Согласно закупке, ремонтные работы должны пройти сроком до 50 календарных дней с момента демонтажа. Установка обратно — 20 календарных дней», — объяснили в мэрии города. Обратно вернуть памятник Ленину должны примерно к середине октября 2024 года. Видео демонтажа публикует «Ревдинский рабочий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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