В Ревде на площади Победы идет демонтаж памятника Ленину
В Ревде (Свердловская область) сносят памятник Владимиру Ленину. Строительная техника работает на площади Победы.
Как пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Ревды, памятник вождю мирового пролетариата (20 век) снимают для реставрации. «Согласно закупке, ремонтные работы должны пройти сроком до 50 календарных дней с момента демонтажа. Установка обратно — 20 календарных дней», — объяснили в мэрии города. Обратно вернуть памятник Ленину должны примерно к середине октября 2024 года. Видео демонтажа публикует «Ревдинский рабочий».
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