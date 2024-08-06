06 августа 2024

Клещи-убийцы покусали жителей ХМАО

Жителей Сургута укусили клещи, зараженные опасными инфекциями
© Служба новостей «URA.RU»
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С пяти сургутян сняли зараженных клещей
С пяти сургутян сняли зараженных клещей Фото:

Жителей Сургута покусали клещи, которые оказались зараженными опасными вирусами. Среди выявленных инфекций — энцефалит, боррелиоз и эрлихиоз. О лабораторных исследованиях рассказали в telegram-канале сургутской травмбольницы.

«Снятые с наших пациентов клещи оказались заражены тяжелой для человека инфекцией. Во время лабораторного исследования у членистоногих обнаружен энцефалит (2 случая), боррелиоз (2 случая), эрлихиоз (1 случай)», — говорится в сообщении.

Всего в сургутскую травмбольницу с начала сезона обратились 283 человека, укушенных клещами. По словам врачей, в большинстве случаев пациенты обнаружили на себе опасных кровососущих насекомых, когда находились на дачах, в парках и во дворах.

Ранее URA.RU сообщало, что среди клещей, обнаруженных на территории ХМАО с начала сезона, 32% оказались заражены инфекциями. Самыми распространенными из них стал клещевой боррелиоз (возбудитель болезни Лайма), энцефалит и возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

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Жителей Сургута покусали клещи, которые оказались зараженными опасными вирусами. Среди выявленных инфекций — энцефалит, боррелиоз и эрлихиоз. О лабораторных исследованиях рассказали в telegram-канале сургутской травмбольницы. «Снятые с наших пациентов клещи оказались заражены тяжелой для человека инфекцией. Во время лабораторного исследования у членистоногих обнаружен энцефалит (2 случая), боррелиоз (2 случая), эрлихиоз (1 случай)», — говорится в сообщении. Всего в сургутскую травмбольницу с начала сезона обратились 283 человека, укушенных клещами. По словам врачей, в большинстве случаев пациенты обнаружили на себе опасных кровососущих насекомых, когда находились на дачах, в парках и во дворах. Ранее URA.RU сообщало, что среди клещей, обнаруженных на территории ХМАО с начала сезона, 32% оказались заражены инфекциями. Самыми распространенными из них стал клещевой боррелиоз (возбудитель болезни Лайма), энцефалит и возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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