Президент России Владимир Путин держит ситуацию с Курской областью, где идут ожесточенные бои с ВСУ, на личном контроле. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов после разговора с главой страны.
«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку верховному главнокомандующему. Путин держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — написал Алексей Смирнов в своем
Он добавил, что развернутый оперштаб работает круглые сутки. По его словам, обстановка в области находится под контролем. Региону помогают медики из других городов: Москва и Санкт-Петербург. Согласно свежим данным от Минобороны РФ, прорыва ВСУ вглубь области не было допущено. Российские военные в ответ нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области.
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