Путин лично контролирует ситуацию в Курской области, где идут бои. Видео

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле, заявил Алексей Смирнов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент России Владимир Путин держит ситуацию с Курской областью, где идут ожесточенные бои с ВСУ, на личном контроле. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов после разговора с главой страны.

«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку верховному главнокомандующему. Путин держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале.

Он добавил, что развернутый оперштаб работает круглые сутки. По его словам, обстановка в области находится под контролем. Региону помогают медики из других городов: Москва и Санкт-Петербург. Согласно свежим данным от Минобороны РФ, прорыва ВСУ вглубь области не было допущено. Российские военные в ответ нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области.

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Президент России Владимир Путин держит ситуацию с Курской областью, где идут ожесточенные бои с ВСУ, на личном контроле. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов после разговора с главой страны. «Ночью по телефону доложил оперативную обстановку верховному главнокомандующему. Путин держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что развернутый оперштаб работает круглые сутки. По его словам, обстановка в области находится под контролем. Региону помогают медики из других городов: Москва и Санкт-Петербург. Согласно свежим данным от Минобороны РФ, прорыва ВСУ вглубь области не было допущено. Российские военные в ответ нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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