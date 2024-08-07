Минобороны РФ отчиталось о битвах в Курской области

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ВС РФ продолжаю защищать Курскую область от атак
ВС РФ продолжаю защищать Курскую область от атак Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские пограничники и ВС РФ не допустили продвижение украинских военных в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  

«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», — заявило ведомство. Об этом оно сообщило своем telegram-канале. Там же отмечено, что военные нанесли поражение резервам диверсантов в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

6 августа ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область с целью зайти на территорию РФ. Противник потерял до 20 солдат, еще 50 получили ранения. В течении дня у границ региона российские военные продолжали обивать атаки диверсантов.

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Российские пограничники и ВС РФ не допустили продвижение украинских военных в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.   «Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», — заявило ведомство. Об этом оно сообщило своем telegram-канале. Там же отмечено, что военные нанесли поражение резервам диверсантов в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. 6 августа ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область с целью зайти на территорию РФ. Противник потерял до 20 солдат, еще 50 получили ранения. В течении дня у границ региона российские военные продолжали обивать атаки диверсантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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