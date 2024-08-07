Минобороны РФ отчиталось о битвах в Курской области

Российские пограничники и ВС РФ не допустили продвижение украинских военных в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», — заявило ведомство. Об этом оно сообщило своем telegram-канале. Там же отмечено, что военные нанесли поражение резервам диверсантов в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.
6 августа ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область с целью зайти на территорию РФ. Противник потерял до 20 солдат, еще 50 получили ранения. В течении дня у границ региона российские военные продолжали обивать атаки диверсантов.
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