В Курской области отменили все массовые мероприятия

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Массовые мероприятия в регионе отменены из-за атаки ВСУ, заявил губернатор Смирнов
Массовые мероприятия в регионе отменены из-за атаки ВСУ, заявил губернатор Смирнов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области отменено проведение всех массовых мероприятий из-за прорыва ВСУ. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий», — заявил Смирнов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Смирнов также отметил, что Федеральный центр выделил дополнительные средства и другие виды поддержки для Курской области. Глава региона выразил благодарность всем, кто оказывает помощь в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин держит ситуацию с Курской областью, где прорвались ВСУ, на личном контроле. Развернутый в регионе оперштаб работает круглые сутки.

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В Курской области отменено проведение всех массовых мероприятий из-за прорыва ВСУ. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий», — заявил Смирнов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Смирнов также отметил, что Федеральный центр выделил дополнительные средства и другие виды поддержки для Курской области. Глава региона выразил благодарность всем, кто оказывает помощь в сложившейся ситуации. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин держит ситуацию с Курской областью, где прорвались ВСУ, на личном контроле. Развернутый в регионе оперштаб работает круглые сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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