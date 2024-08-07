В Курской области отменили все массовые мероприятия

В Курской области отменено проведение всех массовых мероприятий из-за прорыва ВСУ. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий», — заявил Смирнов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Смирнов также отметил, что Федеральный центр выделил дополнительные средства и другие виды поддержки для Курской области. Глава региона выразил благодарность всем, кто оказывает помощь в сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин держит ситуацию с Курской областью, где прорвались ВСУ, на личном контроле. Развернутый в регионе оперштаб работает круглые сутки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.