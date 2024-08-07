Захарова: Зеленский отправил граждан Украины в «мясорубку» в Курске

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский намеренно отправил украинских граждан на гибель Фото:
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно отправил украинских военных на штурм границы Курской области, чтобы оправдать продление мобилизации в стране. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию еще на три месяца», — написала Захарова в своем личном telegram-канале. Она уточнила, что сегодня Зеленский подписал соответствующий закон.

Ранее Захарова назвала атаки украинской армии на Курскую область 6 августа террористическим актом против мирного населения. В связи с происходящими событиями в регионе, врио губернатора региона Алексей Смирнов обратился к местным жителям с призывом сдавать донорскую кровь, которая необходима для помощи пострадавшим.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно отправил украинских военных на штурм границы Курской области, чтобы оправдать продление мобилизации в стране. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию еще на три месяца», — написала Захарова в своем личном telegram-канале. Она уточнила, что сегодня Зеленский подписал соответствующий закон. Ранее Захарова назвала атаки украинской армии на Курскую область 6 августа террористическим актом против мирного населения. В связи с происходящими событиями в регионе, врио губернатора региона Алексей Смирнов обратился к местным жителям с призывом сдавать донорскую кровь, которая необходима для помощи пострадавшим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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