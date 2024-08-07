В МИД РФ назвали атаку ВСУ на Курскую область терактом

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Нападение армии Киева на приграничную территорию Курской области является актом терроризма, заявили в МИД Фото:
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Атаки украинской армии на Курскую область являются терактом против населения региона. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте», — заявили в МИД РФ. Информацию передает РИА Новости.

В связи с происходящим в регионе врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал местных жителей сдавать донорскую кровь, она поможет пострадавшим. На данный момент их количество составляет 28 человек.

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Атаки украинской армии на Курскую область являются терактом против населения региона. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте», — заявили в МИД РФ. Информацию передает РИА Новости. В связи с происходящим в регионе врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал местных жителей сдавать донорскую кровь, она поможет пострадавшим. На данный момент их количество составляет 28 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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