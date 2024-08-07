В МИД РФ назвали атаку ВСУ на Курскую область терактом

Нападение армии Киева на приграничную территорию Курской области является актом терроризма, заявили в МИД
новость из сюжетаРоссийские войска ведут бои с диверсантами в Курской области
Атаки украинской армии на Курскую область являются терактом против населения региона. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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«Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте», — заявили в МИД РФ. Информацию передает РИА Новости.
В связи с происходящим в регионе врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал местных жителей сдавать донорскую кровь, она поможет пострадавшим. На данный момент их количество составляет 28 человек.
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