В тагильской пятиэтажке сильно пахло газом перед взрывом

07 августа 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

1 августа в Нижнем Тагиле взорвался дом — предварительно, из-за утечки газа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Выжившие жильцы дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) чувствовали запах газа еще за два дня до взрыва. Об этом заявили некоторые из них, выступая в качестве свидетелей на суде по избранию меры пресечения трем сотрудникам газовой службы, задержанным после взрыва. «Газом пахло еще за два дня до взрыва», — заявили сразу несколько свидетелей. Еще один мужчина, проживавший в доме, рассказал, что утром 1 августа — в день, когда произошла трагедия, чувствовал запах бензина. В Нижнем Тагиле избирают меру пресечения трем сотрудникам компании «Газэкс», обвиняемых в халатности, повлекшей гибель 10 человек во время обрушения в доме №81 на улице Сибирская. Мастер Максим Гривский и два слесаря — Александр Алимов и Александра Ерыкина — были последними, кто проводил последнюю проверку здания перед взрывом — в конце июня. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, газовикам грозит до 10 лет лишения свободы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию из зала суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выжившие жильцы дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) чувствовали запах газа еще за два дня до взрыва. Об этом заявили некоторые из них, выступая в качестве свидетелей на суде по избранию меры пресечения трем сотрудникам газовой службы, задержанным после взрыва. «Газом пахло еще за два дня до взрыва», — заявили сразу несколько свидетелей. Еще один мужчина, проживавший в доме, рассказал, что утром 1 августа — в день, когда произошла трагедия, чувствовал запах бензина. В Нижнем Тагиле избирают меру пресечения трем сотрудникам компании «Газэкс», обвиняемых в халатности, повлекшей гибель 10 человек во время обрушения в доме №81 на улице Сибирская. Мастер Максим Гривский и два слесаря — Александр Алимов и Александра Ерыкина — были последними, кто проводил последнюю проверку здания перед взрывом — в конце июня. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, газовикам грозит до 10 лет лишения свободы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию из зала суда.