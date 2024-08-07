В тагильской пятиэтажке сильно пахло газом перед взрывом

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Клипарт. Магнитогорск, газ, газовая конфорка, тепло, спички, огонь, чайник
1 августа в Нижнем Тагиле взорвался дом — предварительно, из-за утечки газа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Выжившие жильцы дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) чувствовали запах газа еще за два дня до взрыва. Об этом заявили некоторые из них, выступая в качестве свидетелей на суде по избранию меры пресечения трем сотрудникам газовой службы, задержанным после взрыва.

«Газом пахло еще за два дня до взрыва», — заявили сразу несколько свидетелей. Еще один мужчина, проживавший в доме, рассказал, что утром 1 августа — в день, когда произошла трагедия, чувствовал запах бензина.

В Нижнем Тагиле избирают меру пресечения трем сотрудникам компании «Газэкс», обвиняемых в халатности, повлекшей гибель 10 человек во время обрушения в доме №81 на улице Сибирская. Мастер Максим Гривский и два слесаря — Александр Алимов и Александра Ерыкина — были последними, кто проводил последнюю проверку здания перед взрывом — в конце июня. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, газовикам грозит до 10 лет лишения свободы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

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Выжившие жильцы дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) чувствовали запах газа еще за два дня до взрыва. Об этом заявили некоторые из них, выступая в качестве свидетелей на суде по избранию меры пресечения трем сотрудникам газовой службы, задержанным после взрыва. «Газом пахло еще за два дня до взрыва», — заявили сразу несколько свидетелей. Еще один мужчина, проживавший в доме, рассказал, что утром 1 августа — в день, когда произошла трагедия, чувствовал запах бензина. В Нижнем Тагиле избирают меру пресечения трем сотрудникам компании «Газэкс», обвиняемых в халатности, повлекшей гибель 10 человек во время обрушения в доме №81 на улице Сибирская. Мастер Максим Гривский и два слесаря — Александр Алимов и Александра Ерыкина — были последними, кто проводил последнюю проверку здания перед взрывом — в конце июня. Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, газовикам грозит до 10 лет лишения свободы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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