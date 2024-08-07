Путин доложил о критической ситуации в Курской области

Путин: киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Киевский режим ведет расстрелы по гражданским зданиям Фото:

Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя атаку ВСУ на Курскую область.

«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Режим ведет неизбирательные расстрелы из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», — сообщил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».

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Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя атаку ВСУ на Курскую область. «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Режим ведет неизбирательные расстрелы из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», — сообщил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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