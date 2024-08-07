Происшествия Путин доложил о критической ситуации в Курской области Путин: киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию 07 августа 2024 в 16:27 Размер текста - 17 + Киевский режим ведет расстрелы по гражданским зданиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя атаку ВСУ на Курскую область. «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Режим ведет неизбирательные расстрелы из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», — сообщил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя атаку ВСУ на Курскую область. «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Режим ведет неизбирательные расстрелы из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», — сообщил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям