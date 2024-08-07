Путин доложил о критической ситуации в Курской области

Киевский режим ведет расстрелы по гражданским зданиям
Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя атаку ВСУ на Курскую область.
«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Режим ведет неизбирательные расстрелы из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», — сообщил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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