Любовь Успенская обвинила Филиппа Киркорова в «нападении»

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Филипп Киркоров назвал Любовь Успенскую «попрошайкой» Фото:

Певица Любовь Успенская обвинила эстрадного артиста Филиппа Киркорова в «нападении». Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

«Сегодня началось рассмотрение моего иска в суде к Филиппу Киркорову. Филипп, которого до слез обидели слова о „женоненавистнике“, не постеснялся назвать меня публично „попрошайкой“», — заявила Любовь Успенская у себя в соцсетях.

По ее словам, она бы никогда не затеяла таких разбирательств, но если на нее «напали», то она будет обороняться. Также певица выразила слова благодарности своему адвокату.

Ранее сообщалась, что в интервью российской журналистки Алене Жигаловой певица Любовь Успенская нелицеприятно высказалась в адрес Киркорова. Она назвала его женоненавистником и обвинила во лжи. В свою очередь Киркоров называл Успенскую попрошайкой и Любовь сама отправила в адрес артиста досудебную претензию. Затем в суд обратился Киркоров и выиграл его, передает 360.ru. С артистки взыскали около 280 тысяч рублей.

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Певица Любовь Успенская обвинила эстрадного артиста Филиппа Киркорова в «нападении». Об этом она сообщила у себя в соцсетях. «Сегодня началось рассмотрение моего иска в суде к Филиппу Киркорову. Филипп, которого до слез обидели слова о „женоненавистнике“, не постеснялся назвать меня публично „попрошайкой“», — заявила Любовь Успенская у себя в соцсетях. По ее словам, она бы никогда не затеяла таких разбирательств, но если на нее «напали», то она будет обороняться. Также певица выразила слова благодарности своему адвокату. Ранее сообщалась, что в интервью российской журналистки Алене Жигаловой певица Любовь Успенская нелицеприятно высказалась в адрес Киркорова. Она назвала его женоненавистником и обвинила во лжи. В свою очередь Киркоров называл Успенскую попрошайкой и Любовь сама отправила в адрес артиста досудебную претензию. Затем в суд обратился Киркоров и выиграл его, передает 360.ru. С артистки взыскали около 280 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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