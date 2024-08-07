Любовь Успенская обвинила Филиппа Киркорова в «нападении»

Певица Любовь Успенская обвинила эстрадного артиста Филиппа Киркорова в «нападении». Об этом она сообщила у себя в соцсетях.
«Сегодня началось рассмотрение моего иска в суде к Филиппу Киркорову. Филипп, которого до слез обидели слова о „женоненавистнике“, не постеснялся назвать меня публично „попрошайкой“», — заявила Любовь Успенская у себя в соцсетях.
По ее словам, она бы никогда не затеяла таких разбирательств, но если на нее «напали», то она будет обороняться. Также певица выразила слова благодарности своему адвокату.
Ранее сообщалась, что в интервью российской журналистки Алене Жигаловой певица Любовь Успенская нелицеприятно высказалась в адрес Киркорова. Она назвала его женоненавистником и обвинила во лжи. В свою очередь Киркоров называл Успенскую попрошайкой и Любовь сама отправила в адрес артиста досудебную претензию. Затем в суд обратился Киркоров и выиграл его, передает 360.ru. С артистки взыскали около 280 тысяч рублей.
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