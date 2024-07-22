Киркоров выиграл суд против Успенской, назвавшей его женоненавистником: как шел процесс

Суд обязал взыскать с Успенской почти 280 тысяч в пользу Киркорова

22 июля 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с певицы Любови Успенской (слева) почти 280 тысяч рублей в пользу артиста Филиппа Киркорова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС В интервью российской журналистки Алене Жигаловой певица Любовь Успенская нелицеприятно высказалась в адрес Киркорова. Она назвала его женоненавистником и обвинила во лжи, когда тот встал на сторону хирурга Тимура Хайдарова, на которого массово жаловались женщины из-за плохой хирургической деятельности. В свою очередь Киркоров называл Успенскую попрошайкой и Любовь сама отправила в адрес артиста досудебную претензию. Затем в суд обратился Киркоров. URA.RU рассказывает, что известно о судебном процессе Киркорова с Успенской. Попытки примирения Чтобы Филипп Киркоров простил певицу Любовь Успенскую за клевету, ей пришлось бы извиниться за свои слова. Об этом заявил адвокат артиста в суде Александр Добровинский. По словам адвоката, если Любовь все-таки найдет в себе силы, чтобы извинится перед Филиппом за то, что наговорила о нем, то он в свою очередь будет говорить с его клиентом о том, чтобы он простил Успенскую и отозвал свой иск. Также в конфликт Киркорова и Успенской вмешался продюсер Иосиф Пригожин попытался помирить артистов. Киркоров ждал извинений от Успенской Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Женщины Кубани просили Киркорова отозвать иск к Успенской Сообщество российских женщин-предпринимателей из Кубани подала групповое обращение в адрес российского артиста Филиппа Киркорова. Они просили того отозвать свой иск в адрес певицы Любови Успенской. Успенская также подала иск против Киркорова Певица Любовь Успенская подала иск против артиста Филиппа Киркорова на 10 миллионов рублей из-за оскорбительных фраз. По высказываниям самого Киркорова, Успенская неоднократно выпрашивала одежду, мелкие личные вещи и иные подарки. Из-за этого певец назвал Любовь «попрошайкой». Любовь Успенская подала иск против Филиппа Киркорова Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Киркоров обращался к врачам из-за плохого состояния Представитель Филиппа Киркорова сообщил, что артист обращался за консультацией к врачам после конфликта с Успенской. Публикация в СМИ набрала больше 10 миллионов просмотров и привлекла общественное внимание и в связи с этим повлияла на состояние артиста. Киркоров обращался к врачам Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Журналистка Жигалова, которая брала интервью, извинилась перед Филиппом После того как Киркоров подал иск на Успенскую, соответчиком в этом иске выступила журналист Алена Жигалова , ведущая шоу «Алена, блин», которая, собственно, и взяла то самое скандальное интервью у певицы. Домой к Киркорову приехал адвокат Жигаловой Андрей Алешкин и принес от ее имени извинения. Итоги суда Суд взыскал с певицы Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу артиста Филиппа Киркорова. Также она должна опровергнуть порочащие сведения и извиниться перед Филипом. Суд обязал певицу Любовь Успенскую извиниться перед Филиппом Киркоровым Фото: Юлия Морозова/ТАСС Отношения между артистами ухудшились еще в 2017 году Филипп Киркоров прекратил дружеские отношения с Любовью Успенской, с которой тепло общался с 80-х годов, еще в 2017 году из-за денег. Киркоров посчитал, что Успенская увела у него часть клиентов из частного караоке-клуба, которым он владеет. А любовь восприняла этот поступок иронически и потребовала извинений. После того времени отношения между артистами испортилось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В интервью российской журналистки Алене Жигаловой певица Любовь Успенская нелицеприятно высказалась в адрес Киркорова. Она назвала его женоненавистником и обвинила во лжи, когда тот встал на сторону хирурга Тимура Хайдарова, на которого массово жаловались женщины из-за плохой хирургической деятельности. В свою очередь Киркоров называл Успенскую попрошайкой и Любовь сама отправила в адрес артиста досудебную претензию. Затем в суд обратился Киркоров. URA.RU рассказывает, что известно о судебном процессе Киркорова с Успенской. Чтобы Филипп Киркоров простил певицу Любовь Успенскую за клевету, ей пришлось бы извиниться за свои слова. Об этом заявил адвокат артиста в суде Александр Добровинский. По словам адвоката, если Любовь все-таки найдет в себе силы, чтобы извинится перед Филиппом за то, что наговорила о нем, то он в свою очередь будет говорить с его клиентом о том, чтобы он простил Успенскую и отозвал свой иск. Также в конфликт Киркорова и Успенской вмешался продюсер Иосиф Пригожин попытался помирить артистов. Сообщество российских женщин-предпринимателей из Кубани подала групповое обращение в адрес российского артиста Филиппа Киркорова. Они просили того отозвать свой иск в адрес певицы Любови Успенской. Певица Любовь Успенская подала иск против артиста Филиппа Киркорова на 10 миллионов рублей из-за оскорбительных фраз. По высказываниям самого Киркорова, Успенская неоднократно выпрашивала одежду, мелкие личные вещи и иные подарки. Из-за этого певец назвал Любовь «попрошайкой». Представитель Филиппа Киркорова сообщил, что артист обращался за консультацией к врачам после конфликта с Успенской. Публикация в СМИ набрала больше 10 миллионов просмотров и привлекла общественное внимание и в связи с этим повлияла на состояние артиста. После того как Киркоров подал иск на Успенскую, соответчиком в этом иске выступила журналист Алена Жигалова, ведущая шоу «Алена, блин», которая, собственно, и взяла то самое скандальное интервью у певицы. Домой к Киркорову приехал адвокат Жигаловой Андрей Алешкин и принес от ее имени извинения. Суд взыскал с певицы Любови Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу артиста Филиппа Киркорова. Также она должна опровергнуть порочащие сведения и извиниться перед Филипом. Филипп Киркоров прекратил дружеские отношения с Любовью Успенской, с которой тепло общался с 80-х годов, еще в 2017 году из-за денег. Киркоров посчитал, что Успенская увела у него часть клиентов из частного караоке-клуба, которым он владеет. А любовь восприняла этот поступок иронически и потребовала извинений. После того времени отношения между артистами испортилось.