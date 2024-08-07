Военкор ВГТРК Поддубный поступил в Курскую областную больницу с ранением

08 августа 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Поддубного доставили в областную больницу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен. Об этом сообщает телекомпания, подтверждая информацию о его состоянии. «Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщает ВГТРК. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о состояния Поддубного: «По последним данным, жив. Состояние — тяжелое», — поделился Котенок. Эти слова подтверждают серьезность полученных Поддубным травм. Евгений Поддубный известен своей работой в горячих точках и активно освещал конфликт на Украине с 2014 года. Он начинал свои репортажи с киевского Евромайдана, затем освещал события в Крыму и на Донбассе. С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Поддубный продолжил работать в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен. Об этом сообщает телекомпания, подтверждая информацию о его состоянии. «Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщает ВГТРК. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о состояния Поддубного: «По последним данным, жив. Состояние — тяжелое», — поделился Котенок. Эти слова подтверждают серьезность полученных Поддубным травм. Евгений Поддубный известен своей работой в горячих точках и активно освещал конфликт на Украине с 2014 года. Он начинал свои репортажи с киевского Евромайдана, затем освещал события в Крыму и на Донбассе. С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Поддубный продолжил работать в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.