07 августа 2024

Военкор ВГТРК Поддубный поступил в Курскую областную больницу с ранением

© Служба новостей «URA.RU»
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Поддубного доставили в областную больницу Фото:

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен. Об этом сообщает телекомпания, подтверждая информацию о его состоянии.

«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщает ВГТРК.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о состояния Поддубного: «По последним данным, жив. Состояние — тяжелое», — поделился Котенок. Эти слова подтверждают серьезность полученных Поддубным травм.

Евгений Поддубный известен своей работой в горячих точках и активно освещал конфликт на Украине с 2014 года. Он начинал свои репортажи с киевского Евромайдана, затем освещал события в Крыму и на Донбассе. С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Поддубный продолжил работать в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.

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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен. Об этом сообщает телекомпания, подтверждая информацию о его состоянии. «Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщает ВГТРК. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о состояния Поддубного: «По последним данным, жив. Состояние — тяжелое», — поделился Котенок. Эти слова подтверждают серьезность полученных Поддубным травм. Евгений Поддубный известен своей работой в горячих точках и активно освещал конфликт на Украине с 2014 года. Он начинал свои репортажи с киевского Евромайдана, затем освещал события в Крыму и на Донбассе. С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Поддубный продолжил работать в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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